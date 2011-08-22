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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/

احتمال بمباران شدید باب العزیزیه توسط ناتو/ معتصم قذافی فرمانده محافظان پدر

احتمال بمباران شدید باب العزیزیه توسط ناتو/ معتصم قذافی فرمانده محافظان پدر

شبکه العربیه لحظاتی قبل از فرماندهی نیروهای داخل منطقه باب العزیزیه توسط معتصم قذافی و آماده شدن جنگنده های ناتو برای بمباران این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "محمد العلاقی" مسئول پرونده حقوق بشر انقلابیون لیبی گفت: شورای ملی انتقالی به همه توافقنامه های بین المللی پایبند خواهد بود.

وی افزود: نیروهای قذافی به صورت پراکنده در مناطق مختلف پایتخت مقاومت می کنند ما هنوز تصمیمی درباره تحویل سیف الاسلام به دادگاه بین المللی نگرفته ایم.

العلاقی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که سیف الاسلام در داخل لیبی محاکمه می شود یا دادگاه لاهه آن را مجازات می کند و دیگر اینکه هیچ کس در لیبی نمی تواند به قذافی تضمینی دهد.

از سوی دیگر یکی انقلابیون با آرام توصیف کردن مناطق مختلف طرابلس به جز منطقه باب العزیزیه از استمرار عملیات عروس دریا سخن گفت.

وی به نقل از یکی از سربازان منفک شده از نیروهای قذافی گفت: معتصم قذافی در داخل منطقه باب العزیزیه است و نیروهای قذافی را رهبری می کند.

خبر دیگر اینکه یکی از انقلابیون لیبی در طرابلس گفت: جنگنده های ناتو خود را آماده بمباران شدید باب العزیزیه می کنند.

کد مطلب 1389448

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