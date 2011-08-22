سیاهپوش توییم یا علی/ قم در سوگ اول مظلوم عالم

به گزارش خبرنگار مهر، مردم عزادار قم دیشب، از شبستان امام خمینی حرم تا شعاع میدان آستانه، بعد از آنکه دست‌های خواهش خود را که گویی تا ارتفاع گلدسته‌های سر به فلک کشیده صحن آئینه بلند کردند، بر غربت اول مظلوم عالم گریستند و بر سر و سینه زدند.



مسجد مقدس جمکران نیز مأمن عاشقان امام زمان(عج) بود که همراه با مرجع تقلید آیت الله سبحانی صفحه‌های قرآن را بالای سر بردند و از خداوند تمام خوبی‌ها را برای شیعیان علی(ع) طلب کردند.



صدای جوش کبیر و زمزمه "الهی العفو" نیز تا سحر از مساجد، حسینه‌ها، تکایا و حرم امازادگان به گوش می‌رسید و گویی شهر حال و هوایی آسمانی داشت.

دیشب ذکر علی علی از زبان‌ها نمی‌افتاد و هر کسی درد خود را با علی زمزمه می‌کرد.



علی جان ‌ای آنکه نامت قوت برخواستن زمین خوردن کودکی‌هایمان بود، ‌ای آنکه در صدای مهربانی خدا متولد شده‌ای، ‌ای قهرمان فروتن همه آن داستان‌های قشنگی که شنیده‌ایم، ‌ای ابرمرد شریف آفرینش که شهید عدالت خواهی خود شده‌ای، از آموزه‌های عدل تو‌‌ همان آتش و دست عقیل برایمان کافی است، که شیعه بودن تنها نماز و روزه بودن نیست.



تو به ما آموختی که تنها از آن خود نباشیم و بندگان خدا را دستگیری کنیم.



آقا جان گفتی فرصت‌ها چون آبر‌ها می‌گذرند پس فرصت‌ها را غنیمت شمرید. گفتی اهل دنیا سوارانی در خواب مانده‌اند، سفارش کردی ارحام و خویشاوندان را از یاد نبرید، صله رحم کنید که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان مى‎کند.



آخرین ساعات عمرت درباره یتیمان سفارش کردی و گفتی، مبادا گرسنه و بى سرپرست بمانند، گفتی مراقب همسایگان خود باشید که پیغمبر آن قدر سفارش همسایگان را فرمود که ما گمان کردیم مى‎خواهند آن‌ها را در ارث شریک کند.



و گفتی قرآن این کتاب خدا را دریابیم که مبادا دیگران در عمل کردن، بر ما پیشى بگیرند، گفتی نماز پایه دین شماست و در باره خانه خدا اینگونه تاکید کردی که مبادا حج تعطیل شود که اگر حج متروک بماند، مهلت داده نخواهد شد و دیگران شما را طعمه خود خواهند کرد.



گفتی جهاد در راه خدا را فراموش نکنیم و از مال و جان خود در این راه مضایقه نکنیم، سفارش کردی زکات بدهیم چرا که زکات آتش خشم الهى را خاموش مى‎کند.

آقا جان گفتی فقرا و تهیدستان را در زندگى خود شریک کنیم و در انجام کارى که رضاى خدا در آن است بکوشیم و به سخن مردم ترتیب اثر ندهیم.



سفارش کردی امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید؛ نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد، آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند، دعاى آن‌ها برآورده نخواهد شد.



حالا که ما ادعای شیعه گی شما را داریم باید روزهای عمرمان را مرور کنیم که ببینیم فاصله ما تا شما چقدر است، انگار انسانهای آزاده جهان مقام تو را بهتر از بعضی از ما که شیعه‌ایم شناخته‌اند.



جرج جرداق، نویسنده و پژوهشگر مسیحی از تو اینگونه می‌نویسد:آیا از فرمانروایی خبر داری که خود نان سیر نخورد زیرا که در کشور او کسانی یافت می‌شدند که با شکم سیر نمی‌خوابیدند و جامه نرم نمی‌پوشیدند؟ و درهمی را اندوخته خود نساخت؟ و به فرزندان و یاران خود هم وصیت کرد که غیر از این راه و روش نپیمایند. برادر خود را به خاطر یک دینار که بدون حق از بیت المال طلب می‌کرد مورد بازخواست قرار داد و پیروان و فرمانداران خود را به خاطر یک گرده نان که به عنوان رشوه از ثروتمندی گرفته و خورده بودند، تهدید کرد و به محاکمه و دادگاه کشانید.



محمد بن ادریس، رئیس مذهب شافعی از مذاهب اربعه اهل تسنن، درباره شما سروده‌ای دارد که مضمون آن چنین است: هر‌گاه علی جایگاه و حقیقت خویش را برای مردم آشکار کند، هر آینه مردم دسته دسته در برابر او به سجده خواهند افتاد، شافعی مُرد وعاقبت نفهمید علی(ع) پروردگار است، یا پروردگارش مال اوست.



جرجى زیدان، نویسنده معروف مصرى مى گوید: آیا على پسرعموى پیغمبر و جانشین و داماد او نبود؟ آیا او آن دانشمند پرهیزگار و دادگر نبود؟ آیا او آن مرد با اخلاص و غیور نبود که در پرتو مردانگى و غیرتش اسلام و مسلمانان عزت یافتند؟

شبلی شمیل از پیشتازان مکتب مادیگری، در فضایل شما می‌گوید: پیشوا علی بن ابیطالب‌(ع)، بزرگ بزرگان، یگانه نسخه‌ای است که نه شرق و نه غرب، نه در گذشته و نه در امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده است.



جبران خلیل جبران نویسنده معروف مسیحی می‌نویسد: علی از جهان درگذشت، در حالیکه شهید عظمت خود شد. در حالی که نماز میان دو لبش بود و دلش از شوق پروردگار لبریز بود. عرب حقیقت مقام و قدر علی را نشناخت، تا از میان همسایگان پارسی آنان، مردمی به پا خاستند و بین گوهر و سنگ ریزه را فرق گذاشتند.



این‌ها بخشی از صد‌ها سطر از نوشته‌های دیگران در مقام مولای ما است که همین امر وظیفه شیعه بودنمان را بیش ازبیش سنگین‌تر و حساستر می‌کند.



مولای ما دعا کن برایمان که شیعه بودنمان را دریابیم و تا آخرین لحظه‌های عمرمان در این دنیا پای آنچه که به ما آموختی بایستیم.

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مهدی بخشی سورکی

