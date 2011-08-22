پنجمین نمایشگاه گل و گیاه کرمان برگزار می شود

حسین کردی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرداری کرمان در طی چند سال اخیر به دلایل مختلف امکان برگزاری نمایشگاه گل و گیاه را نداشت.

وی اضافه کرد: چون شهردار معتقد است که در ابتدا باید کارهای اصولی و زیربنایی در زمینه فضای سبز انجام و سپس به برگزاری نمایشگاه اقدام شود.

کردی تصریح کرد: زمانی برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در شهر کرمان اثرگذار است که فضای سبز شهری در حد معقولی باشد.

وی ادامه داد: در این راستا، در طی چهار سال گذشته سعی شده عمده فضای سبز شهر کرمان توسط سیستم تحت فشار آبیاری شود و اغراق نیست اگر بگوییم که اقدامات چهار سال اخیر در این زمینه به اندازه کل 12 سال فعالیت شهرداری کرمان بوده است.

وی با بیان اینکه نگهداری فضای سبز شهر کرمان در اولویت برنامه های شهرداری قرار دارد اظهار کرد: در زمینه توسعه فضای سبز شهری هم در چند سال اخیر سعی شده تا کلیه استانداردها رعایت شود.

کردی در ادامه، به برگزاری نمایشگاه گل و گیاه کرمان اشاره کرد و گفت: محور اصلی این نمایشگاه گل و گیاه است که در کنار آن به خدمات و مبلمان شهری هم توجه شده است.

وی از برگزاری جشنواره مشارکت شهروندی همزمان با این نمایشگاه هم خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه با همکاری شهرداری و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و با مدیریت شرکت نمایشگاههای جنوبشرق برگزار می شود.

