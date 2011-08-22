خسارت 393 میلیارد ریالی به صنعت نیشکر خوزستان

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالیکه آستانه افت گیاه نیشکر در مقابل شوری آب ds/m 7.1 است متاسفانه شرکت های نیشکر مستقر در جنوب اهواز به علت بی توجهی مسئولین سازمان آب و برق به کیفیت آب تحویلی به واحدهای کشاورزی، از ابتدای امسال ناچار به استفاده از آب با شوری متوسط ds/m 54.2 بوده اند که این امر باعث خسارت هنگفتی به شرکت های نیشکر شده است.

اسدی افزود: با بررسی های به عمل آمده، خسارت حاصل از افت تولید ناشی از شوری آب به پنج شرکت امیر کبیر، میرزا کوچک خان، دعبل خزاعی، سلمان فارسی و حکیم فارابی بالغ بر 393 میلیارد ریال است.



وی ادامه داد: از آنجا که سازمان آب و برق در مقابل آب بهای دریافتی، مسئولیت تامین آب استاندارد را دارد بنابراین این نظام صنفی در راستای وظیفه قانونی خود در دفاع از حقوق اعضای خود از جمله شرکت های پیش گفته انتظار دارد مسئولین سازمان آب و برق اقدامات جدی برای جبران خسارات شرکت های نیشکر و همچنین حل فوری بحران کیفیت آب کشاورزی از خود نشان دهند.



رئیس نظام صنفی کشاورزی اهواز گفت: ما به عنوان نماینده قانونی شرکت های نیشکر و دیگر بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان اهواز، این موضوع را تا احقاق حق متضررین پیگیری خواهیم کرد.



اسدی با اشاره به اینکه به جز شرکت های نیشکر، سایر کشاورزان نیز از این بابت متضرر شده اند، افزود: امسال با وجود آب و هوای مناسب، مزارع آبی گندم در جنوب اهواز تنها به دلیل همین کیفیت نامناسب آب، عملکرد مطلوبی نداشتند و معلوم نیست حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق آیا اصلا نسبت به کیفیت آب تحویلی به کشاورزان توجهی دارد یا خیر؟



وی اضافه کرد: سازمان آب و برق از شرکت های نیشکر آب بهای سنگینی که چندین برابر میزان مقرر در قانون است دریافت می کند به نحوی که آب بهای هر متر مکعب آب مزارع نیشکر با عوارض قانونی کمتر از 10 ریال است در حالی که سازمان آب و برق اخیرا در نامه ای برای هر متر مکعب آب شرکت های نیشکر 54 ریال آب بها مطالبه کرده است.



اسدی گفت: با این گونه کم لطفی های سازمان آب و برق، شرکت های نیشکر با خطرات جدی مواجه شده اند. این در حالی است که هزاران نفر کارگر در این شرکت ها مشغول به کار هستند. در صورتیکه این گونه اقدامات ادامه یابد و با توجه به خصوصی شدن اعظم این شرکت ها، هر زمان امکان تعطیلی این شرکت ها و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران وجود دارد که عواقب و تبعات جدی اجتماعی به دنبال خواهد داشت ما تجربه تلخ تعطیلی شرکت های قند هفت تپه و اهواز را داشته ایم که باید از تکرار این سناریو جلوگیری شود.

