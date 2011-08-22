مرفاوی مس را به روزهای اوج باز می گرداند/ برخورد شدید با حاشیه سازان

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان تیمی یک دست است و اعتقاد دارم تیم به زودی از این شرایط خارج می شود و شرایط کنونی موقتی است و حل می شود.

وی ادامه داد: به کادر فنی و مرفاوی اعتماد صد درصد داریم و توانایی های وی به زودی مس را از این وضعیت خارج می کند.

وی با اشاره به بد شانسی های مس کرمان ادامه داد: تیم مس همه امکانات لازم را دارد و باید به آینده تیم امیدوار باشیم و به بازیکنان نیز فرصت دهیم که از شرایط فشارهای روحی خارج شوند و بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند.

نژاد زمانی گفت: بعد از بازی با نفت جلسات متعددی در خصوص بررسی وضعیت کنونی با کادر فنی و بازیکنان برگزار شده است و دلایل وضعیت کنونی بررسی شده است و هم اکنون نیز بازیکنان هم قسم شده اند تیم را از این شرایط خارج کنند.

وی با تکذیب اینکه مرفاوی مدعی شده است تیمهای دیگر از جادو و جادوگر استفاده می کنند گفت: مرفاوی گفته است عوامل شکستهای مس غیر طبیعی است و صحبتهای انجام شده تنها شیطنت است و امیدواریم دست از این حاشیه سازی ها بردارند.

وی در خصوص اخراجی های مس کرمان گفت: در مس جای حاشیه و بد اخلاقی نیست و به هیچ وجه با چنین بازیکنانی کنار نخواهیم آمد و با شدت با این بازیکنان برخورد می شود و رای های کمیته انضباطی هم در همین زمینه است و در صورت لزوم تشدید نیز خواهد شد.

وی بازگشت این بازیکنان را با نظر مرفاوی اعلام کرد.