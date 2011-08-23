قرآن منسوب به دست خط حضرت علی (ع) در مشهد به نمایش گذاشته شد

مسئول کتابخانه تخصصی اهل بیت(ع) مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این نمایشگاه علاوه بر نمایش قرآن نفیس منسوب به دست خط حضرت علی(ع) که به خط کوفی کتابت شده، گزیده‌ای از کتب چاپ سنگی و چاپی ارزشمند در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

علی محکی گفت: در این نمایشگاه، همچنین نرم‌افزارهای اسلامی ویژه این ایام در معرض نمایش و استفاده شیفتگان خاندان عصمت و طهارت (ع) قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کتابخانه تخصصی اهل بیت (ع) حرم مطهر رضوی با بیش از 400 هزار نسخه کتاب الکترونیکی، 63 هزار نسخه کتاب چاپی به زبانهای فارسی، عربی، اردو، و لاتین و 500 لوح فشرده دیداری و شنیداری در زمینه زندگانی، سیره و معارف اهل بیت (ع) در جهان اسلام بی نظیر است افزود: در حال حاضر بیش از 14 هزار نفر شامل اساتید فضلای حوزه علمیه و دانشگاه، طلاب دانشجویان و سایر شیفتگان اندیشه‌های نورانی خاندان نبوت عضو این کتابخانه تحصصی شبانه‌ روزی هستند.