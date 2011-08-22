مراسم روز شهادت امام علی(ع) در مدرسه حجتیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر دوشنبه در مسجد مجتمع آموزش عالی فقه قم و با حضور جمع زیادی از طلاب غیرایرانی برگزار شد مداحان اهل بیت(ع) به مرثیه سرایی در شهادت مولای متقیان پرداختند.



آیت الله جعفر سبحانی نیز در سخنانی ضمن تسلیت شهادت امام علی(ع) گفت: امام حسین(ع) بعد از شهادت ایشان در خطبه ای فرموده اند که از امام علی(ع) تنها 700 درهم در هنگام شهادت باقی مانده است.



وی افزود: باقی ماندن 700 درهم آن هم برای اینکه کنیزی را برای خانه اختیار کنند برای رئیس یک کشور و مملکت باید برای همه مسئولان کشور الگو باشد.



آیت الله سبحانی بیان داشت: حضرت امیر(ع) فرمودند من با همین وضع ظاهری که امروز وارد کوفه می شوم بعد از خلافت نیز باید با همین وضع مادی و مالی خارج شوم.



وی تاکیدکرد: آنچه موجب شد تا علی(ع) در دوران زندگی با مشقات و مشکلات فراوانی روبه رو شود و او را شهید کنند شدت عدالتش بود.



این مرجع تقلید تاکیدکرد: اگر امام علی(ع) با طلحه و زبیر و معاویه و ... کنار می آمد این همه بلا و مصیبت بر او وارد نمی‌شد اما علی(ع) کسی نبود که عدالت را فدای این مسایل کند.



گفتنی است آیت الله وحید خراسانی نیز امروز همزمان با شهادت امام علی(ع) همراه با دسته عزاداری با پای پیاده عازم حرم مطهر حضرت معصومه(س) خواهد شد.



این مراسم از ساعت 18 از بیت این مرجع تقلید آغاز و با عزاداری و سینه زنی تا حرم مطهر ادامه خواهد یافت.