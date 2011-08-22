1500 نفر در دهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی مشهد ثبت نام کردند

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره به منظور توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در هشت رشته در حال برگزاری است که تنها در رشته حفظ و قرائت هزار و 520 نفر شرکت کرده اند.

وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون حفظ خواهران و برادران گفت: این آزمون در روز چهارشنبه و جمعه دوم و چهارم شهریور ماه ساعت 9 صبح و 17 بعداز ظهر درموسسه عصر قرآن برگزار خواهد شد.

دبیری تاکید کرد: در روز پنجشنبه و جمعه سوم و چهارم شهریور ماه مرحله مقدماتی قرائت و ترتیل برادران به طور همزمان در 9 مرکز ثبت نام ساعت 21 برگزار می شود و برگزیدگان این بخش در روز شنبه،پنجم شهریور ماه همان ساعت در مسجد ایزدی مشهد به رقابت خواهند پرداخت.

وی در خصوص اختتامیه این جشنواره گفت: اختتامیه دهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی مشهد مقدس در روز یکشنبه ششم شهریور ماه ساعت 21 شب در مسجد فقیه سبزواری برگزار خواهد شد.

وی در خصوص هفت رشته دیگر این جشنواره گفت: مهلت ارسال آثار در رشته های شعر، خوشنویسی ،داستان های کوتاه قرآنی، مقالات و پژو هشهای قرآنی وبلاگ نویسی، نقاشی کودک و مسابقه روش های موفق تدریس مربیان مهد های کودک قرآنی تا 15 دی ماه است.

وی تاکید کرد: علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس پستی دبیرخانه مرکزی، پایگاه اطلاع رسانیwww.quran -times.com ظو سامانه پیام کوتاه به شماره 30009900851991 اقدام نمایند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد مقدس تصریح کرد : مرحله استانی این جشنواره در دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.