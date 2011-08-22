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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

مردم چناران در سالروز شهادت امام علی (ع) عزاداری کردند

مردم چناران در سالروز شهادت امام علی (ع) عزاداری کردند

چناران - خبرگزاری مهر: مردم شهر چناران در سالروز شهادت اولین مظلوم عالم امام علی (ع) با برپایی دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم امام جمعه چناران گفت: جوانان باید با نهج البلاغه آشنا شوند و از بیانات امام علی در زندگی اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی بهره و الگو بگیرند.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: نماینده حقیقی خداوند حضرت علی است ولی دشمنان بخاطر بغض وعداوت فضائل حضرت را زیر پا گذاشتند.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: آنهایی که می خواهند دنبال علم فلسفه و کلام بروند باید نهج البلاغه را بخوانند و تمام علم اولین و آخرین در دست امام مبین است و امام مبین حضرت علی (ع) است.

امام جمعه چناران افزود: حضرت علی با انفاق اموال خود حتی شمشیر به فقرا و مستمندان کمک می کردند و در پنج ساله زعامت و حکومت، عدالت در جامعه گسترش یافت.

وی ادامه داد: حضرت علی جامع همه خوبیها است و عدالت ایشان باعث شد که در محراب عبادت به شهادت برسند.

کد مطلب 1389467

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