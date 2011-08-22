1650 واحد خون توسط شهروندان گنابادی اهدا شد

مرتضی تجلی در گفتگو با مهر افزود: با توجه به فراهم شدن امکانات پایگاه انتقال خون در شهرستان گناباد، تمام نیازهای مراکز درمانی این شهرستان و شهرستان بجستان توسط این پایگاه، تامین و به واردات خون از دیگر نقاط، نیاز بسیار کمی وجود دارد.

وی از اهدای هزار و 653 واحد خون توسط شهروندان گنابادی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: این مقدار خون از هزار و 567 اهدا کننده گرفته شده است.

وی اظهار داشت: از این مقدار خون تازه، 360 واحد پلاسمای تازه، هزار و 273 واحد گلبول قرمز و 18 واحد کرایو (بخشی از پلاسمای تازه که در سرما غیر محلول است) و دو واحد خون کامل بوده است.

وی گفت: در واحد پخش این پایگاه نیز، 281 واحد پلاسمای تازه توزیع شده است که 176 بین مراکز درمانی این شهرستان و بقیه نیز در مرکز استان خراسان رضوی توزیع شده است.