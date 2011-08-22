بان کی مون مانع نقض حقوق اقتصادی لبنان شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "عدنان منصور" در نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد بیان کرد: نفشه جدیدی که اسرائیل به سازمان ملل متحد درباره نقشه آبهای منطقه ای و منطقه اقتصادی خالصه ارسال کرده ناقض آشکار حقوق لبنان است.

در این نامه آمده است : این اقدام اسرائیل نقض حاکمیت لبنان و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی آن است و صلح و ثبات را به مخاطره می اندازد.

وی ضمن مخالف آشکار لبنان با ارائه نقشه فوق از بان کی مون خواست که تدابیر لازم را برای جلوگیری از هر گونه برخوردی میان طرفین به عمل آورد.

شایان ذکر است که مقامات رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کردند که حوزه اقتصادی دریایی خود با لبنان و قبرس را ترسیم کرده اند و آن را برای تایید به سازمان ملل می فرستند؛ اشغالگران قدس آشکارا به منابع طبیعی و ثروتهای متعلق به مردم لبنان چشم طمع دوخته اند.