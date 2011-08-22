دو مرکز فرآورده های خام دامی در خراسان رضوی تعطیل شد

جعفر عطارباشی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تشدید بازرسی کارشناسان فنی دامپزشکی، یک واحد بسته بندی گوشت قرمز در استان، به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی دامپزشکی از سوی این اداره کل تعطیل شده و هم زمان یک کشتارگاه طیور نیز که از سوی دامپزشکی به دلیل عدم احراز شرایط بهداشتی محکوم به محدودیت کشتار شده بود نیز تعطیل شد.

وی افزود: تمامی واحدهایی که با فرآورده های خام دامی نظیر گوشت قرمز و سفید در ارتباط هستند ملزم به دریافت پروانه بهداشتی از دامپزشکی استان و رعایت ضوابط دامپزشکی درخصوص بهداشت فردی، محیطی و تجهیزات می باشند که فعالیت واحد های مذکور به علت عدم رعایت ضوابط متوقف شده است.

عطارباشی یادآورشد: اکیپ های بازرسی شبکه های دامپزشکی شهرستانها همه روزه نسبت به کنترل مراکز تولیدی، سردخانه های نگهداری و کانتینرهای حمل کننده و فروشگاه های عرضه گوشت قرمز و سفید اقدام نموده و پاسخگوی شکایات مردمی هستند.