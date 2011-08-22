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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

دو مرکز فرآورده های خام دامی در خراسان رضوی تعطیل شد

دو مرکز فرآورده های خام دامی در خراسان رضوی تعطیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: در پی تشدید نظارت فعالیت اکیپ های بازرسی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در ماه مبارک رمضان دو مرکز تولید فرآورده های خام دامی در استان تعطیل شد.

جعفر عطارباشی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر اظهار داشت:  در پی تشدید بازرسی کارشناسان فنی دامپزشکی، یک واحد بسته بندی گوشت قرمز در استان، به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی دامپزشکی از سوی این اداره کل تعطیل شده و هم زمان یک کشتارگاه طیور نیز که از سوی دامپزشکی به دلیل عدم احراز شرایط بهداشتی محکوم به محدودیت کشتار شده بود نیز تعطیل شد.

وی افزود: تمامی واحدهایی که با فرآورده های خام دامی نظیر گوشت قرمز و سفید در ارتباط هستند ملزم به دریافت پروانه بهداشتی از دامپزشکی استان و رعایت ضوابط دامپزشکی درخصوص بهداشت فردی، محیطی و تجهیزات می باشند که فعالیت واحد های مذکور به علت عدم رعایت ضوابط متوقف شده است.

عطارباشی یادآورشد: اکیپ های بازرسی شبکه های دامپزشکی شهرستانها همه روزه نسبت به کنترل مراکز تولیدی، سردخانه های نگهداری و کانتینرهای حمل کننده و فروشگاه های عرضه گوشت قرمز و سفید اقدام نموده و پاسخگوی شکایات مردمی هستند.

کد مطلب 1389483

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