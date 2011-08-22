۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

لحظه به لحظه با انقلاب لیبی/

واکنش اتحادیه عرب به سقوط طرابلس / توصیه برلوسکنی به انقلابیون

دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد ما به طور کامل با شورای ملی لیبی ابراز همبستگی می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در واکنش به سقوط طرابلس و تسلط انقلابیون بر هشتاد درصد پایتخت لیبی گفت : ما به طور کامل همبستگی خود را با شورای ملی انتقالی اعلام می کنیم.

اظهارات العربی نشان می دهد اتحادیه عرب رسما شورای ملی انتقالی را به رسمیت شناخته است.

از سوی دیگر روسیه پیش بینی کرد انتقال قدرت در نزدیک ترین زمان ممکن در لیبی رخ دهد.

همچنین سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا، قذافی را ترغیب کرد قدرت را واگذار کند، وی به مخالفان نیز توصیه کرد از انتقامجویی پرهیز کنند.
 

