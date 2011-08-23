  1. استانها
  2. قم
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

توسط کوچکترین نخبه ایران؛

طرح تولید سوخت از پلاستیک‌های بازیافتی تهیه شد

طرح تولید سوخت از پلاستیک‌های بازیافتی تهیه شد

قم - خبرگزاری مهر: طرح تولید سوخت از پلاستیک‌های بازیافتی توسط کوچکترین نخبه کشور و نخبه قمی تهیه و به بنیاد ملی نخبگان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه شایسته‌پور درباره ضرورت تهیه این طرح اضافه کرد: پلاستیک دارای عمر 250 تا 750 سال در محیط طبیعت است و باعث رشد بیماری‌هایی مانند نازایی و سرطان و ... می‌شود.

وی ادامه داد: براساس این طرح برای کم شدن آلودگی طبیعت و بازگرداندن پلاستیک به چرخه تولید این مواد به سوخت بنزین، جامد و باروتی تبدیل می‌شود.

مزایای سوخت

شایسته‌پور اظهار داشت: سوخت حاصل از این مواد دارای اکتان بالاتر و بهسوزی بیشتری نسبت به سوخت‌های موجود است و گازوئیل تولیدی آن نیز سطح انرژی بالاتری دارد.

عضو بنیاد نخبگان ملی کشور و استان قم ادامه داد: تولید سوخت جامد و باروتی در این طرح برای اولین بار در دنیاست و این طرح ایران را بعد از آمریکا، آلمان و انگلیس جزء چهارمین کشور تولیدکننده این سوخت قرار خواهد داد.

این دانشجوی زیست شناسی دانشگاه قم تصریح کرد: ژاپن تلاش‌های زیادی به کار گرفته است تا این طرح را اجرایی کند اما هنوز نتوانسته و موفق نشده است.

کوچکترین مکتشف ایران که در 15 سالگی اولین اختراع خود را ثبت کرده است بیان داشت: مقام معظم رهبری با مشاهده این طرح بر لزوم ملی شدن آن تاکید داشتند و بر این اساس حمایت‌های خوبی از سوی مسئولان استان اعم از استاندار و بنیاد نخبگان و ... صورت گرفته است.

رکوردزنی طرح نسبت به دیگر کشورها

شایسته‌پور با اشاره به دیگر طرح اختراعی خود اظهار داشت: این طرح تولید باکتری تجزیه کننده پلاستیک در خاک به مدت یکماه است.

وی اضافه کرد: طرح‌های مشابه این طرح در کشورهای آمریکا و ژاپن نیز وجود دارد اما آمریکا باکتری تولید کرده است که در مدت شش ماه و ژاپن در مدت سه ماه پلاستیک را تجزیه می کند و من این رکورد را به یکماه رسانده ام.

کوچکترین مکتشف ایران با بیان اینکه طرح تولید بنزین و گازوئیل و سوخت جامد از پلاستیک های بازیافتی طرحی بسیار ارزشمند و سالهای زیادی برای آن وقت گذاشته ام تاکیدکرد: همه افتخار من این است که ایران در این زمینه به رتبه اول در  دنیا تبدیل شود.
 

کد مطلب 1389488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها