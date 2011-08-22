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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

اولین پس لرزه سقوط طرابلس؛

تهدید رئیس انقلابیون به استعفا/ از اقدامات خودسرانه یا انتقامجویی پرهیز کنید

تهدید رئیس انقلابیون به استعفا/ از اقدامات خودسرانه یا انتقامجویی پرهیز کنید

رئیس شورای ملی انتقالی لیبی با بیان اینکه لحظه پیروزی واقعی هنوز نرسیده است، هشدار داد در صورتی که انقلابیون در طرابلس به اقدامات خودسرانه یا انتقامجویانه دست بزنند، وی وادار به استعفا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری عربی، "مصطفی عبدالجلیل" عصر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در بنغازی به تشریح آخرین اوضاع لیبی و جبهه های جنگ میان انقلابیون و نیروهای وفادار به قذافی در پی سقوط طرابلس پرداخت.

عبدالجلیل، انقلابیون را از اقدامات یکجانبه برحذر داشت و آنها را به حفظ دارایی ها و  اموال عمومی و رعایت تسامح و عفو دعوت کرد.

وی با بیان اینکه با تمام توان برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی میان مردم لیبی تلاش خواهد کرد، همه گروهها و طیفهای جامعه لیبی را به حفظ وحدت ملی دعوت کرد.

عبدالجلیل، قذافی را به تلاش برای تجزیه لیبی متهم کرد و گفت : طی دو روز گذشته، انقلابیون طرابلس ثابت کردند که انقلابیون واقعی پایتخت هستند، و درخواستهای مردم لیبی از همان ابتدا که طرابلس پایتخت است، خواسته های بحق بود، در مقابل جهان، قذافی و دوره حکومت وی و جنایاتی را که در حق لیبیایی ها و جهان مرتکب شد از ترورهای سیاسی تا زندان و اعدام مخالفان و سرکوب، به یاد خواهد آورد.

وی خاطر نشان کرد : به صراحت اعلام می کنم دوران حکومت قذافی پایان یافت و وی باید به خاطر جنایاتی که مرتکب شد، محاکمه شود.

رئیس شورای انتقالی لیبی اظهار داشت : چالشهای فراوانی در برابر ما قرار دارد و ملت لیبی باید درک کند که مرحله آتی، آسان و راحت نخواهد بود.

عبدالجلیل گفت : از انقلابیون می خواهم به اخلاق حسنه پیامبر بزرگ اسلام(ص) آراسته شوند و با اسیران با رافت و مهربانی رفتار کنند، ما در مرحله آتی برای ریختن پایه های دولت جدید همراه با آزادی و دموکراسی و عدالت و شفافیت در چارچوب اسلام معتدل تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه همه لیبیایی ها حق دارند در کرامت و عزت زندگی کنند، اظهار داشت :  ما به تمام کشورها درباره حفظ جان اتباع آنها و منافع آنها در لیبی و روابط متقابل اطمینان می دهیم.

عبدالجلیل گفت : لیبی جدید، بر برقراری روابط محکم بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل با همه کشورها عمل خواهد کرد و عضو فعال در جامعه بین المللی خواهد بود و به قانون بین المللی و حقوق بشر احترام خواهد گذاشت.

رئیس شورای ملی انتقالی در ادامه اظهار داشت : ما نقش کشورهایی را که از انقلاب از همان روز نخست تا پایان حمایت کردند، به طور ویژه در نظر خواهیم گرفت.

وی درباره سرنوشت قذافی بار دیگر تاکید کرد : ما در حال حاضر نمی دانیم قذافی کجاست، همچنان باب العزیزه و برخی مناطق خارج از کنترل انقلابیون است، سیف الاسلام و محمد قذافی در اسارت انقلابیون هستند و در مکان امن قرار دارند.

عبدالجلیل خاطر نشان کرد : ما محاکمه عادلانه قذافی را تضمین می کنیم، ولی نمی دانم او چگونه می تواند از جنایاتی که مرتکب شده است، دفاع کند.

وی با بیان اینکه "هر گونه عملیات انتقامجویانه و ترور خارج از قانون را نمی پذیرم" گفت : نگران برخی رفتارهای خودسرانه انقلابیون هستم، هرگونه تخلف یا انتقامجویی از سوی انقلابیون، مرا به استعفا وادار خواهد کرد.

عبدالجلیل خاطر نشان کرد : لحظه پیروزی واقعی زمانی است که معمر قذافی را دستگیر کنیم.

کد مطلب 1389490

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