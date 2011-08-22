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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

خبر فوری/

محاکمه قریب الوقوع سیف الاسلام در داخل لیبی

محاکمه قریب الوقوع سیف الاسلام در داخل لیبی

مخالفان قذافی از احتمال محاکمه قریب الوقوع سیف الاسلام در لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد یک منبع شورای ملی انتقالی از احتمال محاکمه قریب الوقوع سیف الاسلام قذافی خبر داده است.

به گفته این منبع، سیف الاسلام در داخل لیبی محاکمه خواهد شد و تحویل دادگاه جنایی بین المللی نخواهد شد.

مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی لیبی امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در بنغازی تاکید کرده بود محمد و سیف الاسلام قذافی در اختیار انقلابیون هستند و در مکان امن قرار دارند.

کد مطلب 1389491

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