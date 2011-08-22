احداث مقبره شهدای گمنام کلاردشت در هاله ای از ابهام قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم خاکسپاری شهدای گمنام کلاردشت اسفندماه 88 با استقبال بی نظیر مردم منطقه برگزاری و در مزاری به این نام تدفین صورت گرفته است.

در روزهای آغازین تدفین این شهدای والامقام، با دستور مسئولان ارشد استانی مقرر شد طرحی تهیه تا مقبره ای در خور شان این شهیدان ایجاد شود.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با دستور به مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران تاکید کرد تا در روند احداث مقبره شهدای گمنام کلاردشت اهتمام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران نیز در بازدیدهای دوره ای خواستار تسریع در تهیه طرح و اجرای این پروژه مقدس شدند.

نکته اساسی و مهم این است که با گذشت 18 ماه از دستور مدیریت ارشد استان و تاکیدات دوره ای مدیران ستادی زیرمجموعه، هیچگونه اقدام عملی برای تحقق این مهم صورت نگرفته و این مزار مظلوم واقع شده است.

حجت الاسلام محمدی امام جمعه کلاردشت نیز در آخرین اخطار خود اعلام کرد: اگر مسئولان استان ارزشهای دفاع مقدس را فراموش کرده، امیدواریم مسئولان متولی حفظ ارزشهای دفاع مقدس در بازسازی و ایجاد مقبره شهدای گمنام کلاردشت جدیت بیشتری داشته باشند.

مازندران در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بیش از 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.