حضور پرشور ایرانیان برای کمک به مردم نیازمند سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در تهران، مردم با حضور پرشور در پایگاه های ویژه جمعیت هلال احمر در صحن حرم امام زاده صالح و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهرری، وجوه نقدی خود را برای کمک به مردم سومالی در صندوق ها ریخته اند.



پایگاه های جمعیت هلال احمر علاوه بر امروز در روز برپایی نمازجمعه، روز قدس و روز عید فطر، آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی هموطنان از جمله برنج، روغن و آرد است.



همزمان با روز همدردی ملت ایران با مردم سومالی، امشب محموله های پنجم و ششم کمک های بشردوستانه مردم و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از راه هوایی روانه کشور سومالی خواهد شد.



هر یک از محموله های یاد شده به وزن تقریبی 40 تن و شامل اقلام امدادی، زیستی، غذایی و دارویی است.



کمک های مردم ایران به سومالی امروز در یک هزار و 430 پایگاه جمع آوری می شود.



کمیته امداد امام خمینی (ه) و نیروی مقاومت بسیج نیز امروز - دوشنبه - به طور مشترک 100 هزار پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در سراسر کشور برپا کرد.



تا کنون چهار محموله کمک های بشر دوستانه جمعیت هلال احمر ایران به وزن تقریبی 188 تن، شامل اقلام غذایی، بهداشتی، زیستی و دارویی به کشور قحطی زده سومالی ارسال شده است.



جمعیت هلال احمر ایران تا کنون 188 تن محموله کمک های بشر دوستانه به کشور سومالی ارسال کرده است که به گفته ظاهر رستمی دبیر کل جمعیت هلال احمر، در صورت کسب مجوزهای لازم برای استفاده از خطوط هوایی، شمار کمک های بشر دوستانه ایران برای امداد رسانی به آوارگان سومالیایی به 10 محموله افزایش می یابد.