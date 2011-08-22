به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، در دهمین روز از بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان، کاروان کشورمان به یک مدال نقره دیگر دست یافت.

فرزاد ذوالقدر، تکواندوکار وزن پنجم تیم دانشجویان کشورمان با قبول شکست در دیدار فینال این وزن به مدال نقره یونیورسیاد 2011 چین بسنده کرد و در عین حال چهارمین مدال نقره را به اندوخته مدال‌های کاروان دانشجویان ایرانی افزود.

دانشجویان ایرانی تا به امروز به یک مدال طلا، چهار نقره و دو برنز در یونیورسیاد 2011 چین دسته یافته‌اند و در جدول توزیع مدال‌های این دوره از بازی‌ها رتبه سی و دوم را در اختیار دارند.

جدول توزیع مدال‌های یونیورسیاد دانشجویان تا پایان روز دهم این رویداد بین المللی به شرح زیر است:

1- چین با کسب 75 مدال طلا، 39 نقره و 31 برنز و مجموع 145 مدال

2- روسیه با کسب 41 مدال طلا، 44 نقره و 45 برنز و مجموع 130 مدال

3- کره جنوبی با کسب 27 مدال طلا، 20 نقره و 30 برنز و مجموع 77 مدال

4- ژاپن با کسب 22 مدال طلا، 26 نقره و 38 برنز و مجموع 86 مدال