دست یاری پرسپولیس به سوی نفت دراز است/ پایان بازیهای بامدادی!

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های شامگاهی لیگ یازدهم هم این هفته تمام می شود و اینکه مسابقه در آخرین ساعات یک روز آغاز شود و در آغازین ساعات روز بعد به اتمام برسد، به پرونده لیگ یازدهم سپرده خواهد شد. هفته پنجم لیگ برتر از شامگاه چهارشنبه با برگزاری هفت بازی آغاز می شود و بامداد جمعه به اتمام می رسد، با حرف و حدیث و حواشی بسیار که در زیر به گوشه‌ای از آن اشاره خواهد شد:

ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن گرچه در هفته‌های اخیر به دو پیروزی رسیده اما هنوز نتوانسته چهره یک مدعی و تیمی طراز اول را داشته باشد. بهره گیری از فاکتور تجربه فعلا منجی ابراهیم‌زاده و شاگردانش شده و صعود آنها به پله پنجم جدول را به دنبال داشته است. آنها که به همراه سپاهان نماینده فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هستند، این هفته به خانه ملوان می روند، آنهم با هدف و انگیزه دستیابی به یک پیروزی خارج از خانه برای تثبیت جایگاه در میانه بالای جدول. از سوی دیگر تیم ملوان بندرانزلی هم به کم از پیروزی در دیدار خانگی مقابل نایب قهرمان آسیا رضایت نمی دهد. میل و علاقه دو تیم به پیروزی اگر تحت تاثیر حواشی و اتفاقات مسابقه قرار نگیرد، می تواند بازی چهارشنبه شب را برای تماشاگران انزلی چی جذاب کند.

شاهین بوشهر - صبای قم

صدرنشین جوان و با انگیزه لیگ برتر این هفته به بوشهر می رود تا با تیم نه چندان قدرتمند شاهین روبه‌رو شود. شاهین که تنها برد خود را مقابل پرسپولیس کسب کرده با پنج امتیاز رده دهم جدول را در اختیار دارد و صدرنشین تیم‌های میانه پایین جدول است! این بازی برای تیم‌های مدعی و بالای جدولی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که اگر صبای قم بازنده میدان را ترک کند یا امتیاز از دست بدهد، می توانند در همین هفته‌های ابتدایی به صدر جدول تکیه بزنند.

مس کرمان - فجرسپاسی شیراز

بازی مس کرمان - فجرسپاسی شیراز، جدال بحران‌زده‌ها و تیم‌های انتهای جدول است، البته با شرایطی کاملا متفاوت. صمد مرفاوی به دنبال شروع ضعیف تیمش در هفته‌های ابتدایی لیگ تحت فشار قرار دارد و روی لبه تیغ راه می رود از سوی دیگر احمد کلانتری به واسطه بازگشت دوباره فجر به لیگ برتر و شروع خوبی که در این مسابقات داشته، انتقادی از بابت ایستادن فجر در رده شانزدهم لیگ برتر نمی بیند. بازی چهارشنبه شب برای هر دو تیم به ویژه مس کرمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که پیروزی در این مسابقه می تواند موجب ارتقای جایگاه تیم فاتح شود.

سپاهان اصفهان - نفت تهران

زردپوشان اصفهانی با برتری 2 بر صفر مقابل شهرداری تبریز چهره یک مدعی را پیدا کرده و برای رسیدن به بالای جدول خط و نشان کشیدند. این تیم در هفته پنجم لیگ برتر میزبان تیم حسین فرکی است، تیمی که پرفراز و نشیب ظاهر شده و مشخص نیست در بازی با سپاهان کدام روی خود را خواهد داشت، تیمی که مس کرمان را به راحتی شکست می دهد یا تیمی که در مصاف با راه آهن به نتیجه راضی می شود. هرچه هست تیم سپاهان در مصاف با نفت پیروزی می خواهد، چرا که دستیابی به نتیجه‌ای غیر از این رسیدن سپاهان به صدر جدول را به تاخیر می اندازد.

سایپای البرز - داماش گیلان

شروع خوب سایپای البرز در لیگ برتر با نتایجی ناامیدکننده همراه شد، تا جائیکه شاگردان مجید صالح در پایان هفته پنجم به رده سیزدهم جدول لیگ برتر سقوط کردند. تیم سایپا برای جبران ناکامی‌های اخیر چاره‌ای جز تحمیل شکست به تیم داماش ندارد. داماش پرستاره هم شرایط چندان به سامانی ندارد، شاید اگر پیروزی بازی با فجر برای این تیم رقم نمی خورد، امروز از تیمی باید حرف می زدیم که در رده‌های انتهای جدول جای داشت. داماشی‌ها امیدوارند ستاره‌های جدید نقشی تعیین کننده در این تیم ایفا کنند، چرا که اگر غیر از این باشد، شاید مقابل انگیزه و میل پیروزی تیم سایپا بازهم سر تعظیم فرود آورند.

راه آهن شهرری - مس سرچشمه کرمان

زردپوشان راه آهن فعلا می بازند و مساوی می کنند و دایی با این توجیه که تیمش را دیر تحویل گرفته است، خود را در اینکه راه آهن به رده چهاردهم جدول سقوط کرده، تبرئه می کند. راه آهنی‌ها که طی هفته‌‎های اخیر با تیم‌هایی چون ذوب آهن اصفهان، ملوان بندرانزلی، صبای قم و نفت تهران بازی کرده‌اند، در هفته پنجم با ناکام تازه وارد به لیگ برتر بازی می کنند. حریف چهارشنبه شب دایی و یارانش مس سرچشمه کرمان است که با یک امتیاز قعرنشین جدول است و عملکردی ضعیف از خود برجای گذاشته. روی کاغذ تیم دایی برنده بازی فرداست، مگر اینکه مس سرچشمه همچون بازی هفته گذشته مقابل پرسپولیس دست به شگفتی سازی بزند.

پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان

شرح حال پرسپولیس را دیگر همه می دانند. بدترین شروع در تاریخ لیگ برتر، تحمل دو باخت و رسیدن به دو نتیجه تساوی، ایستادن در پله پانزدهم جدول، در حسرت پیروزی و هر رکورد بدی که یک تیم می تواند از خود برجای بگذارد را پرسپولیس به آن رسیده است. تیم استیلی که در بحرانی ترین شرایط ممکن قرار دارد، فشار تماشاگران را به شدت احساس می کند و زیر ذره بین و نگاه تیزبین هواداران است، هوادارانی که از باخت پرسپولیس خسته شده‌اند و به مربی پناه می برند که با پرسپولیس فصلی توام با ناکامی را پشت سر گذاشته است!

تیم پرسپولیس با این شرایط سخت و بحرانی چهارشنبه شب در آخرین دیدار از روز نخست هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت آبادان است، تیمی که تا همین هفته گذشته شرایط مشابه پرسپولیس داشت اما با برتری مقابل مس کرمان فعلا به آرامش رسیده و رتبه نهم جدول را در اختیار دارد.

حمید استیلی و شاگردانش در حالی مقابل تیم غلام پیروانی صف آرایی می کنند که علی کریمی را نیز در اختیار نخواهد داشت. غیبت کریمی برای سرخپوشان یک فرصت و البته تهدید است. فرصت از آن جهت که می توانند بازی بدون او را نیز خیلی زود در هفته پنجم تجربه کنند و تهدید از آن بابت که دیگر چهره‌ای موجه برای تماشاگران در بین بازیکنان پرسپولیس نیست و آنها اگر تیم‌شان به نتیجه لازم نرسد، بیرحمانه‌تر از گذشته به استیلی و شاگردانش خواهند تاخت.

علی کریمی کاپیتان اول تیم پرسپولیس است و باید دید در غیاب او استیلی بازوبند کاپیتانی را به دست چه بازیکنی می سپارد. ماجرای کاپیتانی پرسپولیس که از فصل گذشته آغاز شده است، امسال با حضور علی کریمی حل و فصل شد اما با غیبت او مجددا به معمای چند مجهولی تبدیل شده که رسیدن به پاسخ آن، یعنی نام کاپیتان دوم پرسپولیس.

بازی چهارشنبه شب برای استیلی، کاشانی و کلیه عوامل باشگاه پرسپولیس با اهمیت است. شاید اگر بازهم تیم ناکام بماند و به پیروزی نرسد، آنها ناچار به اسعتفا و جدایی شوند، چرا که برای تماشاگر عصبانی پرسپولیس تنها راه نجات این تیم بحران‌زده فعلا وداع استیلی و کاشانی است.

- برنامه دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 2/6/1390

* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان، ساعت 22، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 22، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* مس کرمان - فجرشهیدسپاسی شیراز، ساعت 22، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

* سپاهان اصفهان - نفت تهران، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* سایپای البرز - داماش گیلان، ساعت 22، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه آهن شهرری - مس سرچشمه کرمان، ساعت 22، ورزشگاه اکباتان تهران

* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

پنجشنبه - 3/6/1390

* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 22:30، ورزشگاه تختی اهواز

جدول لیگ برتر: