رادیو و تلویزیون رژیم لیبی به تصرف انقلابیون درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد : انقلابیون لحظاتی پیش ساختمان رادیو تلویزیون رژیم قذافی را به تصرف خود در آورده اند.



این شبکه پیشتر گزارش داده بود پخش برنامه های تلویزیون وابسته به قذافی قطع شده است.



مچنین منابعی در انقلابیون از ادامه درگیریها در منطقه سیدی خلیفه در مرکز طرابلس میان انقلابیون و نیروهای قذافی به فرماندهی خمیس یکی از فرزندان وی خبر دادند.



بر اساس گزارش رسانه ها، درگیریها در مقابل مقر قذافی در العزیزیه همچنان ادامه دارد.



هنوز هیچ خبری از سرنوشت معمر قذافی در دست نیست و رئیس شورای ملی انتقالی لیبی هم لحظه پیروزی واقعی را زمان دستگیری دیکتاتور لیبی اعلام کرد.