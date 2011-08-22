ایزابل سالاری 13 اثر در کارگاهای نقاشی ایران خلق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی درباره ایزابل سالاری گفت: آثار این نقاش نوجوان مورد توجه منتقدان و کارشناسان قرار گرفته است و در آینده نمایشگاه آثار این هنرمند برگزار خواهد شد.

غلامعلی طاهری؛ هنرمند نقاش درباره آثار ایزابل سالاری گفت: آثار ایزابل سالاری به سبک انتزاعی است و بیانگر درون هنرمند است که بدون پیش فرض‌های ذهنی در لحظه خلق می‌شود.

ایزابل سالاری 12 ساله برای اولین بار برای نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان اصفهان به ایران آمد و در مدتی که در ایران اقامت داشت کارگاههایی را در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کرد.

ایزابل سالاری متولد ایتالیاست و پدر او ایرانی است و تاکنون نمایشگاههایی از آثارش در کشور ایتالیا برگزار شده است.