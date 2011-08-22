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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

در مدت اقامت در ایران/

ایزابل سالاری 13 اثر در کارگاهای نقاشی ایران خلق کرد

ایزابل سالاری 13 اثر در کارگاهای نقاشی ایران خلق کرد

نابغه نقاشی جهان، در روزهای اقامت در ایران در کارگاههای نقاشی 13 اثر خلق کرد و آثارش مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی درباره ایزابل سالاری گفت: آثار این نقاش نوجوان مورد توجه منتقدان و کارشناسان قرار گرفته است و در آینده نمایشگاه آثار این هنرمند برگزار خواهد شد.

غلامعلی طاهری؛ هنرمند نقاش درباره آثار ایزابل سالاری گفت: آثار ایزابل سالاری به سبک انتزاعی است و بیانگر درون هنرمند است که بدون پیش فرض‌های ذهنی در لحظه خلق می‌شود.

ایزابل سالاری 12 ساله برای اولین بار برای نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان اصفهان به ایران آمد و در مدتی که در ایران اقامت داشت کارگاههایی را در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار کرد.

ایزابل سالاری متولد ایتالیاست و پدر او ایرانی است و تاکنون نمایشگاههایی از آثارش در کشور ایتالیا برگزار شده است.

کد مطلب 1389517

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