آخرین تصاویر رئیس جمهوری ونزوئلا/ چاوز در کنار هواداران سر تراشیده خود

"هوگو چاوز" می گوید مرحله دوم شیمی درمانی به منظور نابودی کامل ویروسهای سرطان زا و جلوگیری از بازگشت بیماری انجام شده و وضعیت جسمانی وی رو به پیشرفت است.

تصاویر زیر رئیس جمهوری ونزوئلا را نشان می دهد که روز گذشته در کنار هوادارانش در کاخ میرا فلورس در کاراکاس ایستاد و عکس یادگاری گرفت. هواداران هوگو چاوز به منظور نشان دادن همدردی خود با رئیس جمهوری محبوبشان سرهای خود را تراشیدند تا بدین وسیله حمایت خود را از چاوز اعلام کنند.

هواداران چاوز در مراسمی به منظور دعا کردن برای بهبود اوضاع جسمانی رئیس جمهوری ونزوئلا و بازگشت وی به عرصه سیاسی کشور گردهم آمدند.

درحالکه انبوه جمعیت در حال خواندن یک سرود مذهبی بودند، آرایشگران موهای سر افرادی را که می خواستند تا حمایت خود را از چاوز نشان دهند، می تراشیدند.

تصویر زیر چاوز را نشان می دهد که در آن برای فعالیت مجدد در صحنه سیاسی ونزوئلا و بهبود اوضاع جسمانی خود دعا می کند. رئیس جمهوری ونزوئلا دراین مراسم گفت: ما مسیحی هستیم و مسیحیت باعث شده تا در کنار یکدیگر و متحد زندگی کنیم.

چاوز پرچم ونزوئلا را در آغوش گرفت و گفت: ممکن است که سومین دوره شیمی درمانی را سپری کنم، اما دیگر بیمار نیستم و دوره نقاهت را طی می کنم و قول داده ام تا زنده بمانم.

رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از عزیمت به کوبا برای معالجه بیماری سرطان اختیاراتش را به هیئتی تحت ریاست وزیر دارایی و معاون اول خود سپرده بود.

در حالی که بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است، وی تاکید کرد که در انتخابات سال آتی نامزد خواهد شد.