بد شانسی تنها عامل ناکامی مس کرمان است

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای بازی با فجر تنها یک گزینه داریم و آن هم برد تیم شیرازی است و چاره ای جز این نتیجه نداریم.

وی گفت: مس تیم کاملی است و هیچ توجیهی جز بد شانسی برای این وضعیت نداریم و تنها باید روی روحیه بازیکنان کار کنیم و در این راستا طی هفته گذشته اقدامات زیادی انجام شده است.

وی با تاکید بر مقابله با هر گونه حاشیه در مس کرمان گفت: مجموعه مس به مرفاوی و بازیکنان اعتماد کامل دارند و به زودی از این شرایط نجات می یابیم.

کهندل گفت: قاطعانه از مرفاوی دفاع می کنیم و اجازه حاشیه سازی نمی دهیم در فصل گذشته هم این وضعیت را تجربه کردیم اما به یک باره تیم از این وضعیت نجان یافت و بازیهای متوالی بدون شکست برگزار کرد.