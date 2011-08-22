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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۲

بد شانسی تنها عامل ناکامی مس کرمان است

بد شانسی تنها عامل ناکامی مس کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست مس کرمان با اشاره به شکستهای مس کرمان گفت: تنها عامل این نا کامی ها بد شانسی است.

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای بازی با فجر تنها یک گزینه داریم و آن هم برد تیم شیرازی است و چاره ای جز این نتیجه نداریم.

وی گفت: مس تیم کاملی است و هیچ توجیهی جز بد شانسی برای این وضعیت نداریم و تنها باید روی روحیه بازیکنان کار کنیم و در این راستا طی هفته گذشته اقدامات زیادی انجام شده است.

وی با تاکید بر مقابله با هر گونه حاشیه در مس کرمان گفت: مجموعه مس به مرفاوی و بازیکنان اعتماد کامل دارند و به زودی از این شرایط نجات می یابیم.

کهندل گفت: قاطعانه از مرفاوی دفاع می کنیم و اجازه حاشیه سازی نمی دهیم در فصل گذشته هم این وضعیت را تجربه کردیم اما به یک باره تیم از این وضعیت نجان یافت و بازیهای متوالی بدون شکست برگزار کرد.

کد مطلب 1389526

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