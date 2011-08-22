درخواست فرانسه درباره لیبی / "خمیس قذافی" کشته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری به نقل از منابعی گزارش داد : دو جسد کشف شده است که ممکن است متعلق به خمیس قذافی و عبدالله السنوسی(رئیس سازمان اطلاعات رژیم لیبی) باشد.
این شبکه به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد.
از سوی دیگر فرانسه خواستار برگزاری نشست فوق العاده بین المللی در هفته آینده برای بررسی "لیبی پس از قذافی" شد.
خبر دیگر اینکه کاخ سفید اعلام کرد هیچ دلیل و نشانه ای که ثابت کند قذافی طرابلس را ترک کرده است، وجود ندارد.
رسانه های عربی لحظاتی پیش از کشف اجسادی خبر دادند و اعلام کردند یکی از این اجساد ممکن است متعلق به خمیس قذافی یکی از پسران دیکتاتور لیبی باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری به نقل از منابعی گزارش داد : دو جسد کشف شده است که ممکن است متعلق به خمیس قذافی و عبدالله السنوسی(رئیس سازمان اطلاعات رژیم لیبی) باشد.
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