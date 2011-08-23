تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه اول شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با 22 رمضان سال 1432 هجری قمری و 23 آگوست سال 2011 میلادی.

* بیست و ششمین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان امروز با برگزاری رقابت‌های تکواندو به پایان می‌رسد.

* مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان امروز با در شهر شنژن چین برگزار می‌شود.

- دیدارهای برگشت مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آپوئل نیکوزیای قبرس - ویسلا کراکوی لهستان

* مالموی سوئد - دینامو زاگرب کرواسی

* خنک بلژیک - مکابی حیفا

* ویارئال اسپانیا - اودنسه دانمارک

* زوریخ سوییس - بایرن مونیخ آلمان