تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه اول شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با 22 رمضان سال 1432 هجری قمری و 23 آگوست سال 2011 میلادی.
* بیست و ششمین دوره رقابتهای ورزشی دانشجویان جهان امروز با برگزاری رقابتهای تکواندو به پایان میرسد.
* مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره رقابتهای ورزشی دانشجویان جهان امروز با در شهر شنژن چین برگزار میشود.
- دیدارهای برگشت مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* آپوئل نیکوزیای قبرس - ویسلا کراکوی لهستان
* مالموی سوئد - دینامو زاگرب کرواسی
* خنک بلژیک - مکابی حیفا
* ویارئال اسپانیا - اودنسه دانمارک
* زوریخ سوییس - بایرن مونیخ آلمان
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