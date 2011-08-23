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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌ ورزشی: برگزاری مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی و انجام دیدارهای برگشت مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه اول شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با 22 رمضان سال 1432 هجری قمری و 23 آگوست سال 2011 میلادی.

* بیست و ششمین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان امروز با برگزاری رقابت‌های تکواندو به پایان می‌رسد.

* مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان امروز با در شهر شنژن چین برگزار می‌شود.

- دیدارهای برگشت مرحله پلی آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* آپوئل نیکوزیای قبرس - ویسلا کراکوی لهستان
* مالموی سوئد - دینامو زاگرب کرواسی
* خنک بلژیک - مکابی حیفا
* ویارئال اسپانیا - اودنسه دانمارک
* زوریخ سوییس - بایرن مونیخ آلمان

کد مطلب 1389547

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