تاریکی مطلق قلعه دختر/ قبرستان از حریم کاخ اردشیر هم گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان فیروزآباد به مرکزیت شهر فیروزآباد با وسعت سه هزار و 542 کیلومتر در 90 کیلومتری شیراز قرار دارد. این شهرستان از شمال به شهرستانهای شیراز و کازرون از غرب به فراشبند و از جنوب به شهرستان قیروکارزین و از شرق به جهرم محدود می‌شود.

فیروزآباد به گواهی تاریخ یکی از شهرهای مهم و باستانی اقلیم پارس بوده که در دوران امپراطوری هخامنشی تا غلبه اسکندر مقدونی از مناطق آباد و مهم بوده است.

شهر گور، آتشکده، قلعه دختر، امام زاده داوود، مناره شهر گور، سنگ نگاره مراسم تاجگذاری (نقش رستم) و... آثار تاریخی این شهرستان را تشکیل می دهند.

قلعه دختر

قلعه دختر و کاخ اردشیر نیز ازجمله دو اثر مهم این شهرستان به شمار می رود که این روزها با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کند.

این مشکلات از نزدیکی قبرستان همجوار آتشکده به این بنا گرفته تا تاریکی مطلق قلعه دختر باعث شده که میراث تاریخی این شهرستان دچار مشکلات و آسیبهای مختلفی در حوزه گردشگری و حتی خسارت به بنا شود.

تاریکی مطلق در قلعه دختر

قلعه دختر در شش کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار دارد که پس از طی مسافتی حدود 300 متر از ارتفاع کوه می توان به آن دسترسی یافت.

فلعه دختر از بناهای ماندگار دشت تاریخی فیروزآباد بوده که از دوران ساسانیان به یادگار مانده است. بزرگی بنای این قلعه مبهوت کننده است و دیوارهای بلند آن با همه شکستگی و ریخته شدن هنوز هم شکوهی خیره کننده دارند اما اکنون به دلیل فقدان نورپردازی، شبها در خاموشی و تاریکی مطلق به سر می برد.

یک دوستدار میراث فرهنگی در شهرستان فیروزآباد پیرامون مشکلات موجود در قلعه دختر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون دو بار پیرامون نورپردازی در قلعه دختر مصوباتی تصویب شده اما همچنان اقدام مناسبی برای این کار انجام نشده است.

آتشکده

وی افزود: در حال حاضر تمامی امکانات برای نورپردازی در این قلعه تاریخی فراهم است اما همچنان سهل انگاری صورت می گیرد.

این فعال میراث فرهنگی ادامه داد: قلعه دختر در حال حاضر به طور کامل تاریک است و فقط محدوده ای از پایین این قلعه که مربوط به تله کابین است، روشنایی اندکی دارد، در صورتیکه نورپردازی این محدوده می تواند در جذب گردشگر هم موثر باشد.

پیشروی قبرستان در محدوده آتشکده

اردشیر یکم، سر سلسله دودمان ساسانی، کمی قبل یا اندکی پس از پیروزی بر "اردوان پنجم" آخرین پادشاه اشکانی در نزدیکی شهر گور که خود بنیانگذار آن بود در مجاورت برکه ای که همچنان جوشان است، یکی از مهمترین ساختمانهای دوره ساسانی را بنا نهاد، این بنا که از سنگ لاشه و ملات گچ ساخته شده به کاخ اردشیر یا آتشکده مشهور است.

این فعال میراث فرهنگی در خصوص پیشروی قبرستانی که در نزدیکی این آتشکده قرار دارد نیز گفت: قبرستان حدود 20 متر به حریم این آتشکده تجاوز کرده در حالیکه حریم آتشکده بابکان 70 متر است.

وی گفت: این اقدام اهالی روستا علاوه بر اینکه تخریب آتشکده را به دنبال دارد منجر به اعتراض دوستداران میراث، به وجود آوردن فضای بصری نامناسب و آلوده شدن چشمه ای که از این محدوده عبور می کند، شده است.

این فعال میراث فرهنگی اظهار داشت: روستائیان می توانند متوفیان را در محدوده دیگری از قبرستان که به سمتی غیر از بنا باشد دفن کنند تا با این اقدام از پیشروی به سمت آتشکده و همچنین تخریب آن جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در این رابطه تاکنون چندین بار با مسئولان مربوطه صحبت شده و از آنها خواسته شده که زمینی در اختیار اهالی روستا برای تبدیل آن به قبرستان قرار دهند تا از تعرض به حریم آتشکده جلوگیری شود اما بی نتیجه بوده است.

این فعال میراث فرهنگی گفت: درست است که این زمینها مربوط به روستائیان است اما نباید گذاشت که به حریم آتشکده تجاوز شود.

به گزارش مهر، پیشروی قبرستان و تجاوز از حریم بنا باعث شده که فضای بصری منطقه چندان مناسب یک بنای گردشگرپذیر نباشد ضمن اینکه فاصله اندک قبرستان به بنا می تواند خساراتی را نیز برای آتشکده به دنبال داشته باشد.

در این خصوص می طلبد که متولیان امر برای این موضوع چاره جویی کرده تا بنا با مشکلات این چنینی مواجه نشود.