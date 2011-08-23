پدیده لیگ دسته یک فوتبال کشور در بحران/ استعفای سه عضو هیئت مدیره

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری یاسوج که با بازیهای درخشان خود در لیگ دسته اول و همچنین جام حذفی فصل گذشته توانست نگاهها را در فوتبال کشور به خود معطوف کند، در آستانه فصل 90- 91 لیگ دسته اول فوتبال کشور حال و روز خوشی ندارد.

اختلاف بین اعضای هیئت مدیره و استعفای سه عضو از پنج عضواین هیئت، آن هم در سه روز مانده به ثبت قرارداد بازیکنان تیمها در فدراسیون فوتبال و 10 روز مانده به آغاز مسابقات، آینده مبهمی پیش روی این تیم و خیل عظیم تماشاگرانش گذاشته است.

قرارداد 50 درصد بازیکن ثبت نشده است

سرمربی شهرداری یاسوج در خصوص وضعیت این تیم گفت: از ابتدای شروع به کار در این تیم، طبق برنامه ای مدون بازیکنان خوبی جذب و نفرات اصلی تیم مشخص شدند و تمرینات خوبی پشت سر گذاشته شد.

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این حال تغییر و تحولات در سطح مدیریت این تیم کار را بر تیم شهرداری سخت کرده است.

وی بیان کرد: تنها سه روز تاپایان نقل و انتقالات و ثبت قرارداد بازیکنان در فدراسیون فوتبال وقت داریم و این در حالی است که فقط قرارداد 50 درصد از بازیکنان به ثبت رسیده است.

چمنیان اظهار داشت: قرارداد بقیه بازیکنان هنوز به دلیل مشکلات مدیریتی منعقد نشده و در فدارسیون به ثبت نرسیده و حق شرکت در لیگ نیز به حساب فدارسیون واریز نشده است.

وی یادآور شد: این در حالیست که سازمان لیگ اعلام کرده که اگر در موعد مقرر قراردادهای بازیکنان به ثبت نرسد و حق شرکت پرداخت نشود، تیم از حضور در مسابقات محروم می شود.

وی افزود: همچنین بازی های تدارکاتی و اردوی دوم تیم به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی انجام نشده و این مسئله نگرانی هایی برای کادر فنی ایجاد کرده است.

چمنیان عنوان کرد: در این روزها و با نزدیک شدن به آغاز رقابتها تیم فوتبال شهرداری برای کسب آمادگی بیشتر نیاز به انجام بازیهای تدارکاتی با دیگر تیم ها دارد که با این شرایط ممکن نیست.

40 روز است کسی سراغی از تیم نمی گیرد

وی بیان داشت: این در حالیست که سایر رقبای ما در لیگ در حال انجام بازیهای تدارکاتی و کسب آمادگی کامل برای حضور در این رقابتها هستند.

چمنیان اظهار داشت: عملکرد موفق تیم شهرداری در فصلهای قبل باعث بالا رفتن توقع مردم استان شده و برای پاسخگویی به این توقع علاوه بر شرایط مطلوب فنی نیاز به حمایت های مسئولین وجود دارد.

سرمربی تیم شهرداری یاسوج گفت: در 40 روز گذشته که تمرینات این تیم آغاز شده تاکنون، هیچ مسئولی به جز رئیس هیئت فوتبال سراغی از این تیم نگرفته است.

چمنیان افزود: هم اکنون تیم از نظر فنی مشکلی ندارد و بازیکنان انگیزه خوبی برای شرکت در رقابتهای این فصل دارند اما ممکن است حواشی مدیریتی برروی عملکرد فنی بازیکنان تاثیر منفی بگذارد.

تیمی که بدون مصوبه و با دستان خالی پدیده شد

در حالیکه برخی از استانهای کشور برای داشتن تیمی در لیگهای دسته اول و برتر کشور دست به دامن مصوبات هیئت دولت می شوند و یا با پولهای کلان اقدام به خرید امتیاز دیگر تیمها می کنند، تیم فوتبال شهرداری یاسوج بر اساس یک الگوی صحیح مدیریتی توانست تا آستانه حضور در لیگ برتر و همچنین مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور قرار گیرد.

این تیم باحمایت "محمد بهرامی" شهردار سابق یاسوج در سال 87 کار خود را در لیگ دسته دوم آغاز کرد و در فصل دوم حضورش در این رقابتها توانست به لیگ دسته اول صعود کند.

تیم فوتبال شهرداری یاسوج در اولین حضور خود در لیگ دسته اول فوتبال کشور تنها دو امتیاز دیگر نیاز داشت تا قدم به لیگ برتر نهد اما در نهایت این تیمهای با تجربه داماش گیلان و فجر سپاسی شیراز بودند که مسافر لیگ برتر شدند.

این تیم همچنین با بازیهای درخشانش در جام حذفی کشور عنوان پدیده را به خود اختصاص داد به طوریکه توانست تیم ذوب آهن اصفهان را درست چند روز پس از کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا در فولادشهر حذف کند و با شکست کاوه تهران، رقیب آبی پوشان پایتخت در مرحله یک چهارم نهایی شود.

اگر چه شهرداری یاسوج در یک بازی آبرومندانه نتیجه را به استقلال واگذار کرد اما نه این شکست در جام حذفی و نه حتی عدم صعود به لیگ برتر چیزی از ارزشهای این تیم جوان کم نکرد.

پشت تیم شهرداری خالی از حمایت مسئولین

با وجود این تیم فوتبال شهرداری یاسوج یکی از پرطرفدارترین تیم های لیگ دسته یک لقب گرفت به طوری که در تمام بازیهای خود سکوهای ورزشگاه قدیمی این شهر را مملو از جمعیت می دید و شاید همین حمایتهای بی دریغ جوانان یاسوجی بود که این تیم در هیچ بازی خانگی تن به شکست نداد.

با این حال این تیم برخلاف حمایتهای گسترده مردمی، همیشه پشتش خالی از حمایت مسئولین ارشد استانی بود و شاید بتوان گفت دلیل آن اختلاف استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد با شهردار سابق یاسوج و مدیرعامل وقت این تیم بوده است.

اکنون دوماه از تغییر استاندار و همچنین استعفای شهردار می گذرد و اگرچه شهرداری هنوز با سرپرست اداره می شود و در شرف انتصاب شهردار است اما اکبر نیکزاد در راس هرم مدیریتی استان قرار گرفته و به نظر می رسد دیگر نشانی از اختلافات قدیمی استانداری با شهرداری وجود ندارد.

شهرداری یاسوج چشم انتظار حمایت استاندار فوتبال دوست

در عین حال نیکزاد استاندار جدید استان که در اولین روزهای حضورش در استان در یک مسابقه فوتسال پا به توپ شد و حتی در سخنرانیهایش نیز مثالهایی از فوتبال بیان می کند، نشان داده که به فوتبال علاقه دارد و براین اساس به نظر می رسد گره گشایی از مشکلات تیم فوتبال شهرداری یاسوج برای او سخت نباشد.

با این حال جوانان کهگیلویه وبویراحمد امسال نیز چون سالهای اخیر چشمشان به افتخار آفرینی تنها تیم پایتخت طبیعت ایران است.

جوانانی که نه سینما دارند، نه سرگرمی و نه کمترین امکانات تفریحی و تنها دلخوشیشان بازیهای شهرداری است و امیدی که به صعود این تیم به لیگ برتر بسته اند.