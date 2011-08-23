استان مرکزی گریست/ "علی" معنی مردان مرد و مهربانترین پدر

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جای جای استان مرکزی گریان از شهادت اامام علی، مهربانترین پدر برای یتیمان، عادل ترین مدیر برای مردمش، مدافع ترین در مقابل ظلم، و پاکترین انسان هستی است.

او که دین خود را به دنیا نفروخت و زنده ماندن اسلام را بر حق و جان خویش ترجیح داد.

سحرگاه امروز مردی به سوی آسمان پر گشود که با همه قدرتی که در او سراغ داریم ظلومترین مرد دنیا بود چنانکه وقتی در مسجد ضربت خورد، عامه ناآگاه پرسیدند مگر علی نماز هم می خواند.

امروز روز عروج مردی که مددش جان تازه ای برای ما در همه زمان هاست، "یا علی مدد ".

مردم سوگوار استان مرکزی امروز با حضور در هر اجتماعی که نامی از علی به گوش می رسد در سوگ امام اول شیعیان جهان بر سر و سینه زدند.

اکنون بیش از دو هزار مسجد، حسینیه و امامزادگان استان مملو از آدم هایی است که در جستچوی حقیقت می گریند.

شب های قدر این دیار مثل همه جای ایران اسلامی رنگ امیر المومنین به خود گرفته است و ندای مقدسی نیست که از حلقوم روزه داران بیرون بیاید که خالی از علی و درد برای مظلومیت علی باشد.

وه که چه عجیب است، شب های قدر، شبهایی که ماه نزول قرآن است و ماه شهادت قرآن ناطق، شب های مبارکی که دست ظلم، ناآگاهی، ریا و تزویر آن را به خون اول مرد مسلمان شده تاریخ پس از محمد مصطفی(ص) خونین شد.

وه که چه عجیب است کار خدا، که شب های قدر را به لحظات شهادت امام علی، گره زده است.

این شب و روزها و این گره خوردن ها بی تدبیر نیست، که باید در کشف آن کوشید و خود را به نقطه اوج گره زد که اگر نشناسیم و گره نخوریم باخته ایم، باختنی به اندازه همه عمر و زندگی.

امروز مردم استان مرکزی در ماتم شهادت مردی هستند که راحتی را از قاتل خود دریغ نکرد.

مردی که بعد از فاطمه تنها شد چنانکه مردمان انبوه آن زمان به اندازه چاه خانه فاطمه راز دارش نشدند.

علی دانشمندی است که گنجینه نهج البلاغه گوشه ای از علم اوست، مردی که پای به پای یتیمان می گریست.

مهربانی برازنده قامت علی است برای مظلومیتش بگرییم و آئینش را زنده داریم.