تیم فوتبال "مهر اراک" متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رجائی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با اعلام این خبر اظهار داشت: این تیم که متعلق به " مؤسسة فرهنگی- ورزشی مهر اراک" که یک مؤسسه غیردولتی می باشد، قرار است به زودی در لیگ 3 کشوری بازی های خود را آغاز کند.

وی افزود: مردم فهیم و فرهنگ دوست و ولایتمدار اراک همواره در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیشگام و پیشتاز بوده و جوانان پرشور این دیار از اینکه در عرصه ورزش همواره با فراز و نشیب هایی روبرو بودند، رنج می بردند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اضافه کرد: مردم اراک و جوانان غیور این خطه ثابت کرده اند که اگر برنامه های مناسب و هدفمند وجود داشته باشد، این شهر نقاط کلیدی رشد، توسعه و موفقیت را کسب خواهد کرد.

این نماینده مجلس گفت: اگر بخواهیم بنیادی کار کنیم و تکیه مؤسسه به جوانان پرشور اراکی باشد، باید از رده های زیربنایی شروع کنیم. به همین دلیل امتیاز یک تیم فعال در لیگ 3 را اخذ و کار را شروع کردیم. در این راستا سعی کردیم از پیشکسوتان اراکی عرصه فوتبال و مربیان اراکی کلاس A و B آسیا استفاده کنیم و نشان دهیم که به قول حضرت امام خمینی(ره)، ما می توانیم.

رئیس هیئت مدیره مؤسسه مهر اراک ادامه داد: خوشبختانه در فراخوان اولیه ای که برای تست بازیکنان صورت گرفت، دهها جوان فوتبالیست اراکی برای انجام تست و بررسیهای مربوط به آمادگی های جسمانی و... به استادیوم آمده بودند.

رجائی در پاسخ به این سؤال که آیا قصد دارید فعالیتهای مؤسسه در حد یک تیم فوتبال باشد یا خیر گفت: این یک شروع است. عرصه کار مؤسسه فرهنگی و ورزشی است و قطعاً در برنامه های آتی برای سایر ورزشهای جمعی و انفرادی در سطح آقایان و بانوان تلاش خواهد شد و همچنین برای ایجاد منابع انسانی ورزیده و مطابق با نیازهای مؤسسه، مراکزی چون مدارس ورزش و... را نیز در دستور کار خواهیم داشت.

وی افزود: ضمن تشکر از همه کسانی که این مؤسسه را در راه سخت و در عین حال امیدبخش انتخاب شده یاری نموده اند، از جوانان ورزش دوست اراکی درخواست نمود این مؤسسه و تیم فوتبال آنرا از خود بدانند و به ویژه در مسابقات خانگی آنرا یاری کنند.

رجائی در پایان این گفتگو افزود: فوتبالیستهای تیم مهر اراک با رنگ پیراهن نارنجی و حاشیه سفید و یا رنگ دوم پیراهن سفید با حاشیه نارنجی به زمین خواهند رفت و اولین مسابقه روز بیستم شهریور در شهر دهلران خواهد بود.