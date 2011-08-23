منچستریونایتد با اقتدار تاتنهام را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در آخرین دیدار هفته دوم رقابتهای لیگ برتر موفق شد در یک دیدار خانگی با نتیجه 3 بر صفر از سد میهمان خود تاتنهام بگذرد. سرالکس فرگوسن با چند تغییر در خط دفاع خود پا به این میدان گذاشته بود. با توجه به مصدومیت ریو فردیناند و نمانیا ویدیچ ، فیل جونز و جانی اوانز در مرکز خط دفاعی یونایتدها قرار گرفته بودند.

نیمه اول با وجود چندین موقعیت مناسب برای یونایتد در نهایت بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم یونایتد نمایشی متفاوت داشت. آنها در دقیقه 61 روی یک ارسال و ضربه سر دنی ولبک مهاجم 20 ساله خود به گل رسیدند. در دقیقه 76 بازی اندرسون روی پاس پشت پای دیدنی ولبک در موقعیت تک به تک قرار گرفت و موفق شد دروازه برد فریدل که جای هئورلو گومس را گرفته بود برای دومین بار باز کند.



در ادامه بازی و در دقیقه 86 بازی وین رونی روی ارسال رایان گیگز بار دیگر با ضربه سر دروازه تاتنهام را باز کرد تا شیاطین سرخ با اقتدار و با نتیجه 3 بر صفر حریف خود تاتنهام را شکست دهند. یونایتد با این پیروزی 6 امتیازی شد و به همراه من سیتی و ولورهمپتون در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت.

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته دوم:

1. منچسترسیتی 6 امتیاز (تفاضل گل 5+)

2. منچستریونایتد 6 امتیاز (تفاضل گل 4+)

3. ولورهمپتون 6 امتیاز (تفضل گل (3+)

4. استون ویلا 4 امتیاز