یک جایگاه سی ان جی در آمل به دلیل بدهی تعطیل شد

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صاحب این جایگاه از چهار ماه گذشته تاکنون درصد قابل واریزی دولت را به حساب شرکت گاز پرداخت نکرده و ازدو ماه گذشته تاکنون تعطیل شده است.

وی افزود: با مصوبه شورای تامین شهرستان، مقرر شد صاحب جایگاه سی ان جی یک میلیارد ریال را به صورت نقدی پرداخت و بقیه بدهی خود را در قالب چندین فقره چک تسویه کند.

فرماندار آمل اضافه کرد: صاحب این جایگاه تک منظوره عرضه گاز در جلسه شورای تامین شهرستان تعهد کرده که مشکلات پیش آمده گذشته را رفع کند و روزانه سهم پرداختی به شرکت گاز را واریز کند.

اکبرزاده اضافه کرد: این جایگاه متخلف در جاده آمل محمود آباد واقع شده و به صورت جایگاه تک منظوره گاز فعالیت می کند.

وی از ایجاد یک جایگاه جدید سی ان جی در کمربندی آمل به کلاکسر خبر داد.