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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

یک جایگاه سی ان جی در آمل به دلیل بدهی تعطیل شد

یک جایگاه سی ان جی در آمل به دلیل بدهی تعطیل شد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای تامین آمل از تعطیلی یک جایگاه سی ان جی در این شهرستان به علت بدهی چهار میلیارد ریالی به شرکت گاز خبر داد.

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صاحب این جایگاه از چهار ماه گذشته تاکنون درصد قابل واریزی دولت را به حساب شرکت گاز پرداخت نکرده و ازدو ماه گذشته تاکنون تعطیل شده است.

وی افزود: با مصوبه شورای تامین شهرستان، مقرر شد صاحب جایگاه سی ان جی یک میلیارد ریال را به صورت نقدی پرداخت و بقیه بدهی خود را در قالب چندین فقره چک تسویه کند.

فرماندار آمل اضافه کرد: صاحب این جایگاه تک منظوره عرضه گاز در جلسه شورای تامین شهرستان تعهد کرده که مشکلات پیش آمده گذشته را رفع کند و روزانه سهم پرداختی به شرکت گاز را واریز کند.

اکبرزاده اضافه کرد: این جایگاه متخلف در جاده آمل محمود آباد واقع شده و به صورت جایگاه تک منظوره گاز فعالیت می کند.

وی از ایجاد یک جایگاه جدید سی ان جی در کمربندی آمل به کلاکسر خبر داد.

کد مطلب 1389567

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