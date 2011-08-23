مسیرهای 11گانه راهپیمایی روز قدس در اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مسیرهای یازدهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر اصفهان را اعلام کرد.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، راهپیمایی روز قدس سال جاری در این شهر از سه مسیر اصلی و هشت مسیر فرعی آغاز میشود.
این در حالیست که طی سالهای گذشته، راهپیمایان روز قدس از هشت مسیر اصلی به سمت میدان امام(ره) راهپیمایی میکردند.
مسیرهای اصلی راهپیمایی روز قدس اصفهان از میدان امام حسین(ع)، چهارراه شکرشکن و میدان فلسطین آغاز و به میدان امام(ره) ختم میشود.
مسیرهای اصلی راهپیمایی روز قدس در شهر اصفهان به این شرح اعلام شده است:
مسیر شماره یک: میدان امام حسین(ع)، خیابان سپاه، میدان امام خمینی(ره)
مسیر شماره دو: چهارراه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام خمینی(ره)
مسیر شماره سه: مسجدالاقصی، میدان فلسطین، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام خمینی(ره)
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، مساجد مصلی، آیتالله خادمی، الله، نورباران، حجت اکبر، الهادی(ع)، جامع گورتان و موسیبن جعفر(ع) نیز به عنوان نقطه آغاز مسیرهای فرعی راهپیمایی روز قدس در اصفهان مشخص شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان همچنین اعلام کرده است که زمان آغاز راهپیمایی در مسیرهای فرعی، راس ساعت 10 و 30 و در مسیرهای اصلی راس ساعت 11 خواهد بود.
علیرضا ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان به عنوان سخنران مراسم گرامیداشت روز قدس در شهر اصفهان و در جمع راهپیمایان شهر اصفهان معرفی شده است.
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