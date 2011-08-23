40 درصد شبکه های آبرسانی استان همدان فرسوده است

مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اصلاح شبکه های آب استان همدان به صورت گسترده باعث برخورداری شهروندان از مصرف آب شرب سالم و کاهش هدررفت آب می شود.

عزالدین اظهار داشت: 950 کیلومتر از بافت شبکه آبرسانی استان همدان نیاز به تعویض و نوسازی دارد.

وی افزود: با توجه به چشم انداز پنج ساله برنامه ها سالانه باید 190 کیلومتر از شبکه های آبرسانی استان همدان اصلاح شود.

سالانه 50 کیلومتر از شبکه های آبرسانی همدان اصلاح می شود

عزالدین با بیان اینکه به علت کمبود اعتبارات این موضوع با روند بسیار کندی پیش می رود، عنوان کرد: در حال حاضر تنها سالانه 50 کیلومتر ازشبکه های آبرسانی استان همدان اصلاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: اعتبار لازم برای اصلاح 190 کیلومتر از شبکه آبرسانی استان همدان 100 میلیارد ریال است.

عزالدین افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای این امر در سالجاری 28 میلیارد ریال است که برای اصلاح 50 کیلومتر از این شبکه ها مد نظر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان همچنین گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان همدان مصرف آب شرب 24 و یک دهم درصد کاهش یافته است.

سالانه هفت درصد به تعداد اشتراک های آب در همدان افزوده می شود

مرتضی عزالدین افزود: این میزان کاهش در حالی انجام شده است که سالانه هفت درصد به تعداد اشتراک های استان همدان افزوده می شود.

وی در رابطه با مشکلات موجود در آب استان همدان اظهار داشت: برداشت غیر مجاز آب از طریق حفر چاه ها در زمین های کشاورزی و خروج میزان زیادی آب از استان همدان از بزرگترین مشکلات آبی این استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان عنوان کرد: خشکسالی های چند سال اخیر میزان استفاده از آب های زیرزمینی را افزایش داده و باعث به وجود آمدن فرورفتگی و چاله هایی در حاشیه استان همدان شده است.

عزالدین بیان داشت: در چهار ماهه نخست سال گذشته مصرف آب 33 میلیون متر مکعب بوده که در پایان تیر ماه سالجاری این میزان به 32 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان اضافه کرد: استان همدان از نظر موقعیت جغرافیایی و آب و هوا در مصرف آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی عنوان کرد: در برخی کشورها از آب در دسترس هفت درصد برای شرب ،70 درصد در بخش کشاورزی و 33 درصد نیز در بخش صنعت استفاده می شود در صورتی که در ایران هفت درصد برای شرب،91 درصد در بخش کشاورزی و دو درصد نیز در بخش صنعت استفاده می شود.

35 درصد از همدانی ها قبوض آب را به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در ادامه در خصوص میزان پرداخت الکترونیکی قبوض اب در همدان اظهارد اشت: تنها 35 درصد از مردم همدان قبوض آب را به صورت الکترونیکی و از طریق تلفن ثابت، اینترنت، خود پردازهای بانکی و تلفن همراه پرداخت می کنند.

وی گفت: در برخی از استان های کشور استفاده از پرداخت الکترونیکی قبوض 85 تا 90 درصد است که این رقم در استان همدان تاکنون تنها 35 درصد بوده است.

عزالدین اظهار داشت: این امر نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتر دارد زیرا با پرداخت الکترونیکی پرداخت ها ایمن تر و راحت تر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: استان همدان به دنبال دستیابی به شهر الکترونیک است تا از این طریق به کارها سرعت بیشتری ببخشد.

وی گفت: نهادینه کردن این امر در بین شهروندان استان همدان را به اهداف نزدیک تر کند.

عزالدین بیان کرد: عدم مراجعه حضوری مشترکان به بانک ها برای پرداخت قبوض موجب کاهش مراجعه افراد به بانک ها، سهولت در پرداخت، کاهش هزینه ایاب و ذهاب و در نهایت صرفه جویی در هزینه های اضافی فردی و اجتماعی خواهد شد.

پرداخت الکترونیکی، امکان پیشامد خطاهای انسانی را کاهش داده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه پرداخت الکترونیکی قبوض، امکان پیشامد خطاهای انسانی را کاهش داده است، عنوان کرد: حذف خطاهای ناشی از درج اشتباه شناسه قبض و شناسه پرداخت قبوض و سرعت بسیار بالای درج اطلاعات در فایل‌های سامانه پرداخت از مهمترین مزایای پرداخت الکترونیکی قبوض محسوب می شود.

عزالدین گفت: عدم مراجعه حضوری مشترکان به بانک ها برای پرداخت قبوض مزایای زیادی از جمله کاهش مراجعه به بانک‌ها، صرفه جویی در وقت، جلوگیری از هدر رفت هزینه های رفت و آمددرون شهری و سرعت بخشیدن به انجام کارها را به دنبال دارد.