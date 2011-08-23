152 پروژه جهاد کشاورزی در سمنان به بهره برداری می رسد

علی اصغر میرزایی در گفتگو با مهر گفت: برای افتتاح این پروژه ها 65 میلیارد و 182 میلیون و 255 هزار ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: دو هزار و 137 خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند می شوند و برای 80 نفر نیز شغل ایجاد می شود.



میرزایی گفت: 135 پروژه مربوط به آب و خاک، یک پروژه مربوط به باغبانی، یک پروژه مربوبط به صنایع، هشت پروژه مربوط به امور دام، شش پروژه مربوط به امور عشایری و یک پروژه مربوط به تعاون روستایی می باشد.



به گفته وی، 20 پروژه در سمنان، 23 پروژه در دامغان، 96 پروژه در شاهرود، چهار پروژه در گرمسار و 9 پروژه در مهدیشهر افتتاح می شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: از مجموع پروژه ها 141 پروژه عمرانی و 11 پروژه تولیدی می باشد.