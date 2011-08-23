دو سال از آلودگی نفتی کشکان گذشت/ خسارت برخی روستائیان پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حکایت آلودگیهای نفتی در پلدختر حکایت دیروز و امروز مردم این دیار نیست. حکایتی از ماهی های سوگوار کشکان تا چشمه های نفتی پلدختر است. اینجا نصیب مردم پلدختر از عملیات های استخراج و انتقال نفت فقط حوادث آن است.

دو سال پیش بود که نگارش سرگذشت همنشینان رودخانه نفتی، مجالی برای طرح مشکلات مردمی که در جوار طلای سیاه هر روز آرزوی قطره ای آب پاک و محصولی سالم می کردند را فراهم کرد.

خبرگزاری مهر در گزارش های متعددی از وضعیت زندگی مردمی که آلودگیهای نفتی موجب بروز مشکلات زیادی برایشان شده بود سخن گفت تا در نهایت گوش شنوایی پیدا شود و با پیگیری های استاندار قبلی لرستان عملیات مجتمع آبرسانی کوثر پس از سالها رکود دوباره آغاز شود.

آلودگی نفتی رودخانه کشکان- سال88

مردم روستای جلگه خلج و 11 روستای دیگر حاشیه خطوط نفت که پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شاهد آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی کوثر بودن سختی و مشقت بی آبی و استفاده از آب تانکر را به جان خریدند تا بنابر وعده سید حسین صابری این پروژه در عید غدیر امسال به بهره برداری برسد ولی همچنان این پروژه در میان بدعهدی شرکت نفتی ها نیمه تمام باقی مانده است.

این در حالیست که وعده وزارت نفت با گذشت دو سال هنوز تحقق نیافته است تا بدعهدی نفتی ها در زمینه اختصاص سهم خود از اعتبارات تکمیل مجتمع آبرسانی کوثر نیز به شمار دیگر بدقولیهای شرکت نفت برای رفع مشکلات مردم منطقه اضافه شود.

و اما این پایان ماجرا نیست؛ بدقولی شرکت نفتی ها در منطقه جلگه خلج و روستاهای حاشیه خطوط انتقال نفت تنها به موضوع تامین آب آشامیدنی مردم روستاها محدود نمی شود بلکه همچنان خسارات وارده به کشاورزان برخی از این روستاها در جریان آلودگی نفتی کشکان در سال 88 هنوز پرداخت نشده است تا این امر گلایه های مردم را به دنبال داشته باشد.

دهیار روستای "چم گردله" از توابع شهرستان پلدختر در این رابطه در گفتگو با مهر از عدم پرداخت خسارات وارده به کشاورزان این روستا از شرکت نفت انتقاد کرد و اظهار داشت: به دنبال ترکیدگی لوله نفت در سال 88 که در حوالی روستای "جلگه خلج" پلدختر به وقوع پیوست و همچنین چندین مورد ترکیدگی پی در پی لوله نفت بعد از آن و آلوده شدن کامل رودخانه کشکان به مواد نفتی خسارات زیادی به کشاورزی روستای "چم گردله" وارد شد.

فرزانه بازوند افزود: آبیاری زمین های کشاورزی و باغات این روستا به وسیله موتور پمپ از رودخانه کشکان تامین می شود که همین امر موجب خسارات نفت به اراضی کشاورزی شد.

دهیار روستای "چم گردله" گفت: در آن زمان زمین های کشاورزی این منطق به زیر کشت صیفی جات اعم از گوجه و خیار رفته بود بطوریکه محصول روستائیان در مرحله رویش بود ولی به علت آبیاری با آب آلوده به مواد نفتی بالا خسارات فراوانی به کشاورزان منطقه وارد شد.

بازوند افزود: این موضوع توسط اداره محیط زیست شهرستان پلدختر به تایید رسیده است که آب آلوده به مواد نفتی منجر به سوختگی شاخ و برگ بوته ها شده است.

دهیار روستای "چم گردله" گفت: کارشناس نظر خود را این گونه اعلام کرد که با توجه به جوان بودن بوته ها، حساسیت بالای آنها به مواد نفتی و مقاومت کم، خسارت جبران ناپذیری به مزارع وارد شده است.

وی تصریح کرد: چون کشاورزان دسترسی به آب دیگری نداشته اند ناچار به استفاده از آب رودخانه کشکان شدند و این امر موجب خسارات فراوان به کشاورزان منطقه شده است.

یکی از کشاورزان خسارت دیده روستای "چم گردله" نیز به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: کشاورزان این روستا که از آلودگی آب رودخانه "کشکان" خسارت دیده و کشاورزی آنها از بین رفته از شرکت نفت شاکی شده و در این رابطه 180 پرونده تشکیل شده است.

"ذبیح اله صادقی" با بیان اینکه برای هر پرونده مبلغ یک میلیون ریال حق کارشناسی پرداخت شده است، افزود: دادگستری شهرستان پلدختر این پرونده ها را به ما داده است تا به شورای حل اختلاف روستای "جلگه خلج" تحویل دهیم.

وی تصریح کرد: پرونده ها را جهت بررسی به روستای مورد نظر بردیم ولی اعلام شده که شورای حل اختلاف روستای "جلگه خلج" منحل شده است.

"صادقی" اضافه کرد: مدت دو سال است پرونده های کشاورزان روستای "چم گردله" که برآورد خسارت شده اند مسکوت مانده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است که این عامل موجب نگرانی و نارضایتی اهالی روستا شده است.

این روستایی خسارت دیده از مسئولان خواست در این زمینه اقدام کنند و نگذارند بیش از این حقوق مسلم کشاورزان روستای "چم گردله" خدای ناکرده تضییع شود.