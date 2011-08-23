محمدکاظم مزینانی درباره چاپ دوم رمان انقلابی «شاه بی‌شین» به خبرنگار مهر گفت: این رمان که سوره مهر ناشر آن است، برای چاپ دوم بیش از 20 مورد اصلاحیه از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد بدان وارد شده است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانم کتابم را نجات دهم، ناگزیرم این اصلاحات را اعمال کنم، ولی چنین برخوردهایی باعث دلسردی مولف و ناشر می‌شود که امیدوارم دوستان وزارت ارشاد همدلی بیشتری به خرج دهند.

نویسنده «داستان ناتمام» درباره نوع اصلاحاتی که به کتاب وارد شده است، توضیح داد: از اصلاح یک واژه تا جمله و سطر و پاراگراف اصلاحیه خورده است.

لازم به یادآوری است، رمان «شاه بی‌شین» مزینانی از جمله آثار داستانی درباره ادبیات انقلاب است که از سوی منتقدان و نویسندگانی چون امیرحسین فردی، رضا امیرخانی، محمدرضا گودرزی و ... تحسین شده است.

داستان این رمان از بیماری شاه دوم پهلوی آغاز شده و سپس با نگاهی به گذشته، از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا از زبان وی روایت می‌شود. همچنین نوع نگاه شاه به زن، جامعه، دنیا، اطرافیان و حتی روابطش با اشیا و حیوانات در این رمان تصویر شده‌ است.

«شاه بی‌شین» برگزیده دومین جشنواره داستان انقلاب است که در بخش داستان بزرگسال، نخستین تجربه نویسنده در این حوزه محسوب می‌شود که پس از انتخاب در جشنواره داستان انقلاب و بازنویسی نهایی از سوی نویسنده در سال 1389 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

انتقاد از جراحی کتاب‌های کودک

ایبد نیز با انتقاد از روند جاری در برخورد با کتاب‌های کودک و نوجوان در ارشاد گفت: نویسندگانی که در حال حاضر مشغول نوشتن در عرصه ادبیات کودک و نوجوان هستند، اکثرا متعلق به نسل نویسندگان بعد از انقلاب بوده و قائل به رعایت قوانین و مقررات هستند. نه تنها در ایران که در همه کشورهای دنیا، نویسندگان خود را ملزم به رعایت قوانین کشورشان می‌دانند، اما متاسفانه در چند سال اخیر، اتفاقاتی در این زمینه افتاده است که نحوه برخورد مسئولان مربوط نشان می‌دهد، چیزی از ادبیات کودک نمی‌دانند.

نویسنده کتاب «چهل‌پنجره» ادامه داد: برای بیان این مشکل از آثار خودم نمونه می‌آورم. کتاب «یکی بود یکی نبود» یکی از آثار من است که قرار بود توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شود. موضوع اصلی این کتاب، آفرینش انسان است. در این کتاب ترجیع‌بندی وجود داشت که در آن آمده بود: «و خدا دست به کار شد.» از طرف ارشاد اعلام شد که تا این جمله حذف نشود، کتاب چاپ نمی‌شود. این موضوع را ناشر تلفنی به من اعلام کرد و وقتی علتش را پرسیدم، به من گفتند علت دقیقش را نمی‌دانیم.

وی گفت: در یکی از جشنواره‌های قرآنی، یکی از دوستانی که در بخش ممیزی نیست، ولی با این بخش آشنایی دارد را دیدم و در این باره با او صحبت کردم. این فرد به من گفت موضوع را با مسئولان مطرح می‌کند. روز بعد در یک تماس تلفنی اعلام شد که قرار است پرونده کتاب مرا بررسی کنند. بعد از بررسی گفتند علت جلوگیری از چاپ کتاب به خاطر وجود این جمله، به آن علت است که شما برای خدا جسم قائل شده‌اید.

ایبد افزود: به نظرم این دوستان با استعاره و صنایع ادبی هیچ آشنایی ندارند. بنابراین باید از این به بعد جلوی انتشار نهج‌البلاغه را هم بگیرند یا آن را با حذفیات چاپ کنند؛ چون در این کتاب هم به نقل از امیرمؤمنان (ع) آمده است: «یدالله مع الجماعه». بعد از این تلفن قطع شد و نیم ساعت بعد ضمن یک تماس تلفنی دیگر گفته شد که بررس کتاب اشتباه کرده و کتاب چاپ می‌شود. من با ناشر تماس گرفتم و این خبر را اعلام کردم. ولی گفتند که باید این موضوع به صورت کتبی از طرف ارشاد اعلام شود. ارشاد هم اعلام کرد که کتبا موضوع را به ناشر اعلام می‌کنیم.

این نویسنده کودک و نوجوان گفت: من با اطمینان که کتاب به صورت مطلوب چاپ می‌شود، موضوع را پیگیری نکردم، اما هنگامی که کتاب منتشر شد، دیدم آن جمله از آن حذف شده است. علت حذف آن جمله این بود که ارشاد آن نامه کتبی را به انتشارات علمی فرهنگی نداد و این ناشر هم که باید کتا‌ب‌ها را در یک زمان‌بندی مشخص منتشر کند، ناچار شد برای پیش نیامدن مشکلات بعدی، آن جمله را از کتاب حذف کند.

مولف کتاب «دورگردون» ادامه داد: به نظرم کسانی در حال حاضر مشغول بررسی کتاب‌ها هستند که نگاه ادبی ندارند و در زمینه مسائل دینی هم دید خاصی دارند. تاثیر منفی این دیدگاه در جامعه مشهود است. ما نویسندگان سال‌هاست دلسوزانه در این عرصه کار کرده‌ایم. اگر کسی به مبانی دینی اعتقاد نداشته باشد، در این زمینه نمی‌نویسد. امیدوارم قبل از این که اسلام ناب و عزیز ضربه بخورد و به اسمش چنین برخوردهایی با نویسندگان بشود، این مشکلات رفع شود.