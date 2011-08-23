احتمال اعزام احمد عزیزی به آلمان برای مداوا

زینب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جسمی و سطح هوشیاری این شاعر را نسبتاً رضایتبخش توصیف کرد و گفت: وضعیت عمومی احمد مثل سابق است و از نظر فشار خون و دیگر پارامترهای حیاتی، تقریباً طبیعی است.

وی با اشاره به ابراز نگرانی رهبر معظم انقلاب نسبت به وضعیت احمد عزیزی، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری ما را نسبت به بهبودی احمد امیدوار کرد. البته ما از چند وقت پیش که پزشکان معالج احمد شامل دکتر داخلی و دکتر گوش و حلق و بینی او، تائید کردند که او نیاز به معالجه در شرایطی بهتر را دارد، به دنبال کارهای مربوط به اعزام او به خارج افتادیم.