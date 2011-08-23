احتمال اعزام احمد عزیزی به آلمان برای مداوا

زینب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت جسمی و سطح هوشیاری این شاعر را نسبتاً رضایتبخش توصیف کرد و گفت: وضعیت عمومی احمد مثل سابق است و از نظر فشار خون و دیگر پارامترهای حیاتی، تقریباً طبیعی است.
وی با اشاره به ابراز نگرانی رهبر معظم انقلاب نسبت به وضعیت احمد عزیزی، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری ما را نسبت به بهبودی احمد امیدوار کرد. البته ما از چند وقت پیش که پزشکان معالج احمد شامل دکتر داخلی و دکتر گوش و حلق و بینی او، تائید کردند که او نیاز به معالجه در شرایطی بهتر را دارد، به دنبال کارهای مربوط به اعزام او به خارج افتادیم.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با شاعران و در میانه احوالپرسی با آنها، جویای حال احمد عزیزی شدند و با بیان این جمله که «یک غصهای شده در دل ما ماجرای احمد عزیزی» به وزیر ارشاد گفتند: تحقیق کنید و اگر لازم است اعزام بشود، کمک کنید.
خواهر احمد عزیزی در پاسخ به این پرسش که «آیا بعد از تاکید رهبری بر پیگیری وضعیت بیماری عزیزی، تماسی از طریق وزیر ارشاد یا دفتر او با شما گرفته شده است؟» گفت: نه. تماسی نگرفتهاند البته شاید شماره تماسی هم از ما نداشته باشند.
وی در عین حال تاکید کرد: من با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد امکان اعزام احمد به خارج از کشور صحبت کردم و گویا باید مسئول تنها بیمارستانی که در ایران امکان عمل تراکستومی در آن وجود دارد یعنی بیمارستان مسیح دانشوری که ریاست آن بر عهده دکتر علیاکبر ولایتی است، در این باره نظر بدهد.
زینب عزیزی ادامه داد: به هر حال ما پیگیر کارهای اداری مربوط به اعزام احمد به خارج از کشور هستیم و بعد از تکمیل آنها را خدمت وزیر ارشاد برای کمک به این مسئله ارائه میکنیم.
وی گفت: در پرس و جوهایی که کردهایم گویا یکی از بیمارستانهای آلمان این عمل را خوب انجام میدهند و در فکر این مسئله هستیم.
احمد عزیزی، شاعر و مداح اهل بیت (ع) 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و او از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.
نظر شما