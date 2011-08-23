75 مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند

فهیمه کریمیان در گفتگو با مهر افزود: از این تعداد 10 نفر در سمنان ، 18 نفر شاهرود، شش نفر گرمسار، 21 نفر دامغان، 10 نفر مهدیشهر، چهار نفر بیارجمند، چهار نفر میامی و دو نفر نیز در سرخه به امر تبلیغ مشغول هستند.

وی اظهار داشت: امروزه تبلیغ مهمترین سلاح دشمن به منظور نفوذ فرهنگی در جوامع بوده و با حجم عظیم سرمایه گذاری اعتقادات و ارزش های جامعه را مورد تهاجم قرار داده است.



کریمیان گفت: راه اصلی مقابله با هجوم تبلیغاتی دشمن، حفظ سهم خود در فرهنگ جهانی و جذب عناصر مطلوب و طرد عناصر نامطلوب است.



کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی نقش زیر بنایی و اساسی را داشته و باید با ارائه خدمات فرهنگی مفید و مناسب و به روز کردن تبلیغات دینی، استفاده از مبلغان کارآمد که به دو سلاح علم و عمل مجهز باشند و از هر فرصت و امکانات، زمینه تبلیغات دینی و باورهای ملی و مذهبی را تقویت کند.



وی ادامه داد: در این راستا این سازمان هر ساله در مناسبت های ملی و مذهبی مبلغات و مبلغان با تجربه و مجرب را به نقاط مختلف شهری و روستایی جهت تبلیغ اعزام می کند.



کریمیان اضافه کرد: تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی، بیان احکام اسلامی، پاسخگویی به احکام شرعی، برگزاری گفتمان های دینی جهت پاسخگویی به شبهات جوانان و نوجوانان، اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم های مختلف ملی و مذهبی از جمله وظایف مبلغات و مبلغات اعزامی است.