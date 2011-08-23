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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۷

75 مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند

75 مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند

شاهرود - خبرگزاری مهر: کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام 75 مبلغه به نقاط مختلف شهری و روستایی این استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

فهیمه کریمیان در گفتگو با مهر افزود: از این تعداد 10 نفر در سمنان ، 18 نفر شاهرود، شش نفر گرمسار، 21 نفر دامغان، 10 نفر مهدیشهر، چهار نفر بیارجمند، چهار نفر میامی و دو نفر نیز در سرخه به امر تبلیغ مشغول هستند.

وی اظهار داشت: امروزه تبلیغ مهمترین سلاح دشمن به منظور نفوذ فرهنگی در جوامع بوده  و با حجم عظیم سرمایه گذاری اعتقادات و ارزش های جامعه را مورد تهاجم قرار داده است.

کریمیان گفت: راه اصلی مقابله با هجوم تبلیغاتی دشمن، حفظ سهم خود در فرهنگ جهانی و جذب عناصر مطلوب  و طرد عناصر نامطلوب است.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی نقش  زیر بنایی و اساسی را داشته  و باید با ارائه خدمات  فرهنگی مفید و مناسب و به روز کردن تبلیغات دینی، استفاده از مبلغان کارآمد که به دو سلاح علم و عمل مجهز باشند و از هر فرصت و امکانات، زمینه تبلیغات دینی و باورهای ملی و مذهبی را تقویت کند.

وی  ادامه داد: در این راستا این سازمان هر ساله در مناسبت های ملی و مذهبی مبلغات و مبلغان با تجربه و مجرب را به نقاط مختلف شهری و روستایی جهت تبلیغ اعزام می کند.

کریمیان  اضافه کرد: تبیین  و ترویج اسلام ناب محمدی، بیان احکام اسلامی، پاسخگویی به احکام شرعی، برگزاری گفتمان های دینی جهت پاسخگویی به شبهات جوانان و نوجوانان، اقامه نماز جماعت و برگزاری مراسم های مختلف ملی و مذهبی از جمله وظایف مبلغات و مبلغات اعزامی است.
کد مطلب 1389590

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