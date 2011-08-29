نصیرشهر در مشکلات کم آبی گداخت/ بی آبی عامل قبوض سنگین برق!

حجت الاسلام کریم شائق در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهار داشت: در سال گذشته نصیرشهر را به دلیل معضلات کم آبی گداختند، در بی آبی سوختیم و هم اکنون نیز این مشکل کم آبی را داریم.

وی خطاب به مدیران آبفا اظهار داشت: آقایان مدیر کل آبفای جنوبغرب استان تهران بنده بارها در حضور مسئولان استان و شهرستان تاکید کردم که شهر ما مشکلات کم آبی دارد.

وی ضمن قدردانی از اهم تلاش های صورت گرفته توسط آبفا نیز افزود: اگر امروز ما انتقاد می کنیم نباید فراموش کنیم که توسط آبفا اقداماتی نیز در کنار کاستی ها صورت گرفته است اما این دلیل نمی شود که از کنار مشکلات بگذریم.

امام جمعه نصیر شهر تصریح کرد: زمانی مشکلات کم آبی در این شهر مرتفع خواهد شد که مردم بدون نیاز به پمپ آب و تانکر هوایی بتوانند آب شرب خود را تامین کنند.

بی آبی باعث قبوض سنگین برق در نصیرشهر شده است

وی با اشاره به اینکه استفاده از پمپ در این مقطع به صرف مردم نیست، اذعان داشت: وقتی شهروندی برای تامین آب خود مجبور به استفاده از پمپ است در هر بار استفاده به اندازه 8 برابر لامپ صد برق مصرف می نماید و این امر باعث می شود که مردم توان پرداخت قبوض مصرفی خود را نداشته باشند.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها و همچنین شرکت آبفای جنوبغرب استان تهران افزود: خبرنگاران برخی از اظهارات را به اینجانب منتسب نکنند و همچنین از شرکت آبفا نیز گلایه دارم که به نقل از اینجانب مشکلات کم آبی را با ارسال جوابیه به خبرگزاری مهر رد کرده است.

شائق همچنین رفع مشکلات کم آبی را در گرو تلاش های بیشتر مسئولان دانست و در ادامه سخنان خود به دهه چهارم دهه پیشرفت و ترقی کشور اشاره کرد و اعلام کرد: مقام معظم رهبری با بصیرت بزرگ خویش با در نظر گرفتن برخی از مشکلات به ویژه تحریم کشورمان از سوی غرب، امسال را سال جهاد اقتصادی نامیده است.

امام جمعه نصیر شهر با اعلام اینکه امروز کشور ما به دلیل همین تحریم ها با برخی از مشکلات مواجه است اذعان داشت: ما قبول داریم که کشورمان امروز دارای مشکلاتی است ولی نباید فراموش کنیم که ما هم اکنون تحت تحریم قرار گرفته ایم ولی این تحریم ها ذره ای در اراده ملت بزرگ ایران تاثیرگذار نخواهد شد.

وی نمونه بارز اینگونه اقدامات پلید غرب را تحریم بنزین برشمرد و عنوان :دشمن از اینکه نتوانست با شیوه های خاص ما را زمین گیر کند خواست با تحریم ما را زمین گیر کند ولی باز هم در این افکار پلید خود ناکام ماند.

شائق خودکفایی بنزین و همچنین صادر نمودن آن را یکی از موفقیت های بزرگ دولت یاد کرد و افزود: دشمن یکی از نقاط ضعف ما را در بحث تحریم بنزین دانست که می تواند از این راه اعتراض ملت را نسبت به مسئولان بلند کند ولی با صبر و تحمل همین مردم شجاع کشورمان ما امروز ضمن به خود کفایی رسیدن ،آن را به دیگر کشورها صادر می کنیم.

امام جمعه نصیر شهر با مشاهده گزارش تهیه شده توسط مهر، واقعیتهای گزارش کم آبی این شهر را تائید کرد و گفت: ما با این گزارش مشکلی نداریم و باید از آبفا بپرسیم که چرا بدون هماهنگی از قول ما این مشکلات را رد نموده است؟