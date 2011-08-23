اسامی برگزیدگان نهایی مسابقه تجهیزات فناوری نانو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول این مسابقات در روز 30 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد و از مجموع 2 هزار و 272 شرکت کننده، 24 نفر برای شرکت در مرحله دوم انتخاب شدند.

مرحله دوم مسابقه ملی تجهیزات شناسایی در فناوری نانو نیز با حضور برگزیدگان مرحله اول این مسابقه اول مرداد ماه سال 1390 آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه داشت و پس از آن آزمون عملی و تئوری مرحله دوم در روزهای 5 و 6 مرداد ماه برگزار شد.



بر این اساس از بین 24 شرکت کننده مرحله عملی مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو، 10 نفر اول به عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.



اسماعیل میرزائی، قادر حسین زاده، آرش معروف، علی احمدی، محسن افسری ولایتی، مهران واقعیان، محمود صمدپور، رضا رسولی، عباس رستمی و فاطمه احمدپور برگزیدگان نهایی مسابقه تجهیزات به شمار می آیند.