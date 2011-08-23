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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

طرح نشاط اجتماعی در ایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: طرح نشاط اجتماعی در ایلام اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در نشست شورای سلامت استان با اشاره به اجرای طرح نشاط اجتماعی با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: باید با آموزش و فرهنگ سازی عمومی و بهره مندی از آموزه های دینی نشاط اجتماعی در جامعه ترویج داد.

وی افزود: اغلب قوانین و دستورات دینی که به عنوان واجبات، مستحبات و ارزشها به انجام آنها تأکید شده برای سلامت جسم و روان است که کشفیات بدست آمده در علم پزشکی گویا و مبین این امر است.

این مسئول عنوان کرد: فراهم کردن محیطی سالم رسالت همگان است و دستگاه های متولی باید با هماهنگی بیشتر نسبت به این مهم اهتمام ورزند.

رحمانی افزود: ایلام از استانهای در حال توسعه است و در همه زمینه ها نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد.

کد مطلب 1389602

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