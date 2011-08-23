نوجوانان والیبال ایران "باهیا بلانکا" را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ارائه شده از سوی مسئولان برگزار کننده دوازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان دیدارهای مرحله دوم این رقابتها برای تعیین مقامهای اول تا هشتم در شهر "باهیا بلانکا" آرژانتین پیگیری میشود. دیدارهای تعیین کننده مقامهای نهم تا شانزدهم نیز در شهر "المیرانته براون" برگزار خواهد شد.
بر این اساس تیم والیبال نوجوانان ایران که در گروه D مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان حضور داشت و دیدار برابرتیمهای اسپانیا، صربستان و پورتوریکو را در شهر "باهیا بلانکا" برگزار کرد، پس از ناکامی در صعود به مرحله یک چهارم نهایی راهی شهر "المیرانته براون" شد.
تیم والیبال نوجوانان ایران در پایان مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی جهان در رده سوم گروه D قرار گرفت و از صعود به جمع هشت تیم برتر بازماند. این تیم دیدارهای خود را برای تعیین مقام نهم تا شانزدهم را در گروه H و مقابل تیمهای آمریکا، روسیه و کره جنوبی برگزار میکند.
تیم والیبال نوجوانان ایران در حالی از صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان بازماند که در دو دوره پیشین این رقابتها به ترتیب عنوان های قهرمانی و نایب قهرمانی را به دست آورده بود.
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