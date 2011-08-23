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۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۱

حمله به بسیجی ناهی از منکر/

مجروح شدن بسیجی قزوینی در اجرای فریضه نهی از منکر

مجروح شدن بسیجی قزوینی در اجرای فریضه نهی از منکر

قزوین - خبرگزاری مهر: یک بسیجی هنگام اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در قزوین مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تسلیم خانی از بسیجیان فعال و رزمندگان دوران دفاع مقدس روز یکشنبه در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مجروح شد. 
  
این بسیجی فعال با مشاهده صحنه تعرض عده ای جوان شرور به دختر جوانی برای احیای فریضه امر به معروف ونهی از منکر وارد عمل می شود که توسط چند جوان شرور از ناحیه سر و صورت زخمی شده و روانه بیمارستان می شود.
 
بر اساس این گزارش با همکاری نیروی انتظامی و دادگستری اقدام لازم برای دستگیری این افراد صورت گرفته و موضوع در دست پیگیری است.

کد مطلب 1389609

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