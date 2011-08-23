واکنش رژیم اسرائیل به حمایت اسپانیا از تشکیل کشور فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که از اظهارات "ترینیداد جیمنز" درباره خوش بینی وی نسبت به نشست آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پیشرفت تشکیل دولت فلسطینی شوکه و ناامید شده است.

قرار است ماه آینده نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لهستان برگزار شود.

روز گذشته "ایگال پالمور" سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز در این باره گفت که سفیر اسپانیا را برای ارائه پاره ای توضیحات به وزارت خارجه فراخوانده است.

وی گفت که وزارت خارجه شگفتی و ناامیدی خود را نسبت به اظهارات وزیر خارجه اسپانیا به سفیر این کشور اعلام کرده است.

سفیر اسپانیا در دیدار با مقام های وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده که از سخنان ترینیداد جیمنز سوء تعبیر شده است.

تشکیلات خودگردان فلسطینی 20 سپتامبر بطور رسمی قرار است درخواستی را درباره عضویت خود در سازمان ملل به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کند.

رژیم اسرائیل پیشتر از برخی کشورها خواسته است تا با درخواست فلسطینی ها مخالفت کنند اما با عنایت به تحولات بین الملل و شناسایی فلسطینی از سوی بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و موافقت بسیاری از کشورهای اروپایی با این امر شانس اسرائیل برای تشکیل جبهه ای متحد و قوی از مخالفان بسیار ضعیف است.