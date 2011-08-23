محدودیتهای ترافیکی روز قدس/ آمادگی پلیس برای برگزاری مراسمی باشکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به محدودیتهای ترافیکی روز قدس اظهار داشت: تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت 8 صبح چهارم شهریور ماه از شمال از بلوار کشاورز از میدان ولیعصر تا تقاطع کارگر، شرق از خیابان ولیعصر(عج) از تقاطع جمهوری تا میدان ولیعصر(عج) در هر دو مسیر، از غرب در خیابان کارگر حدفاصل جمهوری تا بلوار کشاورز، طول خیابان آزادی و انقلاب از تقاطع زارع در آزادی تا تقاطع ولیعصر در انقلاب ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد خودروها در مسیر جنوب از خیابان جمهوری از تقاطع کارگر تا تقاطع ولیعصر(عج) ممنوع است. این درحالی است که تردد در خیابان جمهوری از کارگر تا ولیعصر به صورت غرب به شرق امکان پذیر است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اعمال محدودیت توقف در مسیرهای راهپیمایی از نیمه شب چهارم شهریور تاکید کرد: توقف تمامی وسائط نقلیه در بلوار کشاورز از میدان ولیعصر تا تقاطع کارگر در هر دو مسیر به استثناء مسیرشمالی که برای پارک اتوبوسهای شرکت واحد در نظر گرفته شده ممنوع است. همچنین توقف در خیابان های واقع در غرب ولیعصر حدفاصل جمهوری تا میدان ولیعصر(عج) ممنوع است.

سردار رحیمی تصریح کرد: توقف خودروها ا زبامداد چهارم شهریور در خیابان کارگر حدفاصل جمهوری تا بلوار کشاورز،خیابانهای واقع در ظلع شمالی خیابان جمهوری حدفاصل کارگر تا فلسطین، خیابان ابوریحان حدفاصل جمهوری تا بلوار کشور ممنوع است.

وی از اختصاص مسیر خیابان دانشگاه از انقلاب تا جمهوری و طول جمهوری از تقاطع کارگر تا تقاطع جمهوری ولیعصر برای استقرار اتوبوسهای شرکت واحد خبر داد و گفت: توقف خودروها در این مسیر ممنوع است و در صورت پارک، خودرو توسط ماموران راهور به پارکینگ منتقل می شود.

رئیس پلیس راهور تهران از اختصاص دو پارکینگ برای پارک خودروی نمازگزاران و راهپیمایان گفت: پارکینگ لاله در خیابان فاطمی و پارکینگ کاوه در خیابان آزادی برای پارک خودرو راهپیمایان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در تمام محدوده ها مکانهایی برای پارک خودرو در نظر گرفته شده است تا شهروندان به راحتی به مسیرهای راهپیمایی دسترسی داشته باشند.

سردار رحیمی در پایان از آمادگی پلیس راهور برای برگزاری مراسم روز قدس خبر داد و اظهار داشت: پلیس راهور با آماده باش نیروها و پاکسازی معابر محدوده راهپیمایی و رفع مشکلات ترافیکی سعی می کند این مراسم با شکوه برگزار شود.



