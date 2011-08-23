بازداشت سیف الاسلام تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی شب گذشته با ظاهر شدن در طرابلس خبر بازداشت خود را تکذیب کرد.

خبرنگاران "سی ان ان" و "بی بی سی" با وی در مقر اقامت پدرش در منطقه باب العزیزیه طرابلس دیدار کرده اند. سیف الاسلام در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد: طرابلس تحت کنترل نیروهای قذافی است و غرب یک جنگ تبلیغاتی علیه لیبی به راه انداخته است و سعی دارد اوضاع این کشور را نابسامان جلوه دهد.

وی ضمن تکذیب خبر بازداشت و تحویل خود به دادگاه جنایی بین المللی اعلام کرد که پدرش در سلامتی کامل بسر می برد و هیچ آسیبی به وی نرسیده است.

رسانه های خارجی همچنین گزارش دادند که محمد قذافی یکی دیگر از پسران دیکتاتور لیبی که توسط انقلابیون این کشور بازداشت شده بود موفق به فرار شده است.