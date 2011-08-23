  1. بین الملل
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۳

بازداشت سیف الاسلام تکذیب شد

بازداشت سیف الاسلام تکذیب شد

رسانه های خارجی از تکذیب بازداشت سیف الاسلام پسر دیکتاتور لیبی و حضور وی در مقر اقامت پدرش در منطقه باب العزیزیه طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی شب گذشته با ظاهر شدن در طرابلس خبر بازداشت خود را تکذیب کرد.

خبرنگاران "سی ان ان" و "بی بی سی" با وی در مقر اقامت پدرش در منطقه باب العزیزیه طرابلس دیدار کرده اند. سیف الاسلام در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد: طرابلس تحت کنترل نیروهای قذافی است و غرب یک جنگ تبلیغاتی علیه لیبی به راه انداخته است و سعی دارد اوضاع این کشور را نابسامان جلوه دهد.

وی ضمن تکذیب خبر بازداشت و تحویل خود به دادگاه جنایی بین المللی اعلام کرد که پدرش در سلامتی کامل بسر می برد و هیچ آسیبی به وی نرسیده است.

رسانه های خارجی همچنین گزارش دادند که محمد قذافی یکی دیگر از پسران دیکتاتور لیبی که توسط انقلابیون این کشور بازداشت شده بود موفق به فرار شده است.

کد مطلب 1389619

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها