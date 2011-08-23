آیین نامه بازار دارویی کشور تا یک ماه آینده ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا شانه‌ساز گفت: در این آیین‌نامه حمایت از مراکز رشد و انکوباتورها که از یکسال و نیم پیش کار بر روی آن آغاز شده مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این آیین‌نامه محصولات جدید را تشویق می‌کنیم که به مرحله تولید برسند و این اطمینان را به پژوهشگران می‌دهیم تا وارد کار تحقیقاتی برای تولید داروهای با فناوری بالا شوند.

معاون داروی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی این آیین‌نامه جلوگیری از انحصار است به شکلی که راه برای سایر تولیدکنندگان و پژوهشگران مسدود نشود.

شانه ساز با اعلام اینکه تدوین این آیین‌نامه در مراحل نهایی قرار دارد، افزود: سیاست سازمان غذا و دارو جلوگیری از انحصار در پژوهش و تولیدات جدید دارویی است، مواردی از سال گذشته از سوی این سازمان برای گنجاندن در آیین‌نامه مذکور مورد توجه بوده و یک سری خط مشی‌ها هم توسط وزیر بهداشت تعیین شده که در این آیین‌نامه درج خواهد شد.