مجلس کمک کار دولت در تدوین قوانین جامعه ایثارگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش با تجلیل و تکریم از 41 هزار آزاده سربلند کشور و 775 آزاده استان یزد اظهار داشت: صبر و پایداری آزادگان در دوران اسارت و بازگشت سرافرازانه آنها به آغوش میهن، آخرین برگهای تاریخ هشت سال دفاع مقدس را درخشان تر کرد.

وی با اشاره به پشتکار آزادگان بعد از دوران اسارت در عرصه های مختلف بیان داشت: اهتمام آزادگان سرافراز به امر تحصیل و فراگیری دانش به طوریکه که امروز در مجموع بیش از نیمی از آزادگان استان مدارج عالیه تحصیلی در دانشگاه ها را طی کرده اند که قابل مقایسه با دوران قبل از آزادگی آنها نیست و اشتغال آزادگان در سمتهای بالا و حساس اجرایی، تقنینی و قضائی حاکی از استعداد، ظرفیت و توان اجرایی و مدیریتی همراه با تدین و مسئولیت پذیری آنهاست که این امر ستودنی و قابل تامل است.

عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: طبق ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و استفساریه دیماه 89 از مجلس مبنی بر اینکه قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 68، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می شود که با پاسخ مثبت مجلس به این استفساریه و رای به ماده واحده آن برای رفع شبهه حتی قانونگذاری جدید انجام گرفت،بنیاد شهید موظف به اجرای کامل قانون است و باید مطالبات نیروهای مردمی که در قالب بسیج به جبهه رفته بودند و به اسارت درآمدند مطابق قانون که اعتبار لازم آن نیز در بودجه سال جاری لحاظ شده پرداخت کند.

تابش همچنین گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شاهد در اولویت استخدام قرار دارند و همه دستگاه های اجرایی و واحدهای فعال صنعتی و تولیدی باید نسبت به استخدام فرزندان شاهد و خواهران و برادران شهدا اولویت لازم را قائل شوند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور همچنین به برخی از مواد مورد تاکید در برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص ایثارگران اشاره کرد و برخورداری فرزندان شهدا از امتیازات مربوط به جانبازان بالای 50درصد، موظف شدن دستگاه های اجرایی به صرف 20 درصد از اعتبارات فرهنگی خود به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، لزوم توجه به تامین مسکن ایثارگران تا پایان برنامه پنجم، اولویتهای لازم برای استخدام فرزندان شاهد و جانبازان بالای 50 درصد توسط دستگاه های اجرایی و تمهید مناسب جهت به کارگیری جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا در هیئتهای علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پرداخت 100 درصد شهریه ثابت و متغیر دانشگاه های غیرانتفاعی آزاد و پیام نور برای غیرشاغلان را از جمله این موارد برشمرد.

نماینده مردم اردکان در مجلس همچنین در ادامه تاکید کرد: مجلس اهتمام خویش را نسبت به حل مشکلات ایثارگران چه در تدوین قوانین و چه در برنامه و بودجه و قوانین دائمی داشته و کمک کار دولت برای اجرای دقیق قوانین و اعمال حمایتهای لازم از خیل ایثارگرانی که صاحب حق هستند خواهد بود.

تابش لزوم تامین معیشت و پوشش بیمه ای ایثارگران و رزمندگان و الزام تهیه سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع، بنیاد شهید و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را متذکر شد.

نماینده مردم اردکان همچنین بر پیشنهاد قبلی خود مبنی بر راه اندازی واحدی صنعتی برای رزمندگان و ایثارگران شهرستان تاکید کرد و خواستار تشکیل هیئتی برای پیگیری این امر شد تا با توجه به ملاقات با رئیس بنیاد تعاون سپاه و قول مساعد وی در این خصوص، برای این قشر نیز همچون فرهنگیان شهرستان اقدام شایسته ای صورت پذیرد.

در ادامه فرهنگ دوست، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد نیز گزارشی از وضعیت ایثارگران استان و نحوه خدمت رسانی این نهاد را ارائه کرد.