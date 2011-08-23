حمیدرضا عزیزیان مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طراحی پنجره خورشیدی به گونه ای است که قابلیت تولید، ذخیره سازی و کنترل جریان الکتریسته از نور خورشید را دارد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح یادآور شد: این پنجره به صورت دو جداره ساخته شده است که علاوه بر تولید الکتریسته می توان از آن به عنوان عایق حرارتی و صوتی استفاده کرد.



عزیزیان با اشاره به ویژگیهای صفحات مبدل این پنجره خاطرنشان کرد: صفحات مبدل نور خورشید به الکتریسته به گونه ای در پنجره جانمایی شده است که یک ولتاژ ثابت ایجاد می کند و با تغییر زاویه تابش خورشید، الکتریسته تولید شده از آن تغییر نمی کند.



مدیرعامل شرکت تیام پارسی پاسارگاد مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با تاکید بر اینکه این پنجره در هر ساختمانی قابل نصب است ادامه داد: از مزایای استفاده از این پنجره، قابلیت استفاده در هر نوع ساختمان و در اندازه دلخواه است. علاوه بر این امکان استفاده از آن در انواع قابهای موجود اعم از آلومینیومی و چوبی نیز وجود دارد.



عزیزیان همچنین از موفقیت این شرکت در تولید دستگاه های پایش وضعیت ارتعاشی و مدل ساز ارتعاشی، تولید دستگاه های داده بردار و دستگاه پردازشگر اطلاعات خبر داد.